Japanisches Kirschblütenfest: Feuerwerk, eine Königin und ganz viel Tee

Überall in Hamburg blühen die Kirschbäume. Zeit für das traditionelle japanische Kirschblütenfest. Am Freitag starten die Feierlichkeiten mit dem Feuerwerk am späten Abend. Am Samstag wird sogar eine Königin gekrönt.

Das Kirschblütenfest wird seit 1968 in Hamburg gefeiert. Die japanische Gemeinde Hamburg bedankt sich auf diese Weise für die Gastfreundschaft der Hansestädter. Auftakt ist das Feuerwerk an der Außenalster am Freitagabend um 22.30 Uhr.

Am Samstag wird Hamburgs neue Kirschblütenkönigin gekrönt

Am Samstag steht dann ein besonderes Highlight an: die Krönung einer Königin! Wer die Glückliche ist, ist noch streng geheim. Bewerbungen wurden bis 5. Mai angenommen. Seit 2019 hat die Hamburgerin Lina Hilmer das Amt der Kirschblütenkönigin, das dem der Heidekönigin ähnelt, inne. Im Unterschied zur Heidekönigin hat die Kirschblütenkönigin die Aufgabe, die japanische Kultur in Hamburg zu repräsentieren. Gleichzeitig darf sie nach Japan reisen, um die Hansestadt dort zu vertreten.

Am Sonntag wird das Kirschblütenfest in Planten un Blomen fortgesetzt, wo die Deutsch-Japanische Gesellschaft zu Hamburg und das Japanische Generalkonsulat das Japan Festival veranstalten. Zwischen 12 und 18 Uhr erwartet die Besucher des Japanischen Gartens rund um das Teehaus ein buntes Programm aus Kultur, Sport, Musik, Kunst, Gastronomie und mehr zum Thema Japan. (ng)