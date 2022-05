Vor 50 Jahren: Rote Armee Fraktion will den Hamburger Verleger Axel Springer ermorden

Liebe Fans, die neue Folge unseres historischen Podcast „Der Tag, an dem…“ ist online. Hören Sie doch mal rein!

Heute geht es um den 19. Mai 1972. In der Hamburger Zentrale des Axel-Springer-Verlages explodieren drei Bomben. Weitere drei Sprengsätze gehen nicht hoch. Wären sie detoniert, hätten Hunderte Personen den Tod gefunden. So aber bleibt es bei 17 Verletzten.

Mächtiger, aber auch umstrittener Verleger: Axel Springer (1913-1985).

Hinter dem Attentat steckt Ulrike Meinhof, Top-Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF). Das Attentat ist Teil der sogenannten „Mai-Offensive“ der RAF. In dieser Phase verüben die Terroristen Anschläge auf Einrichtungen der US-Armee, auf die Polizeidirektion Augsburg und auf das Landeskriminalamt in München.

Das könnte sie vielleicht auch interessieren: Der Hamburger Polizist Norbert Schmid – das erste Opfer der RAF

Ebenfalls im Visier: Wolfgang Buddenberg, Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof. Als dessen Frau Gerda am 15. Mai 1972 das Auto startet, geht eine Bombe hoch, die unterm Beifahrersitz deponiert ist. Normalerweise fährt sie ihren Mann zur Arbeit. An diesem Tag hat er beschlossen, zu Fuß zu gehen.

Das RAF-„“Kommando 2. Juni“ verübte den Anschlag auf das Springer-Gebäude in Hamburg. 17 Menschen wurden verletzt.

Schließlich vier Tage später der Anschlag auf das Springer-Haus in Hamburg, der mutmaßlich dem Verleger Axel Cäsar Springer gilt. Der Anschlag kostet der Roten Armee Fraktion viel Sympathien, denn sämtliche Opfer sind kleine Arbeiter und Angestellte des Verlages, also „Unschuldige“.



Kurze Zeit nach dem Anschlag auf Springer geht die gesamte Führungsriege der ersten RAF-Generation der Polizei ins Netz. Ulrike Meinhof wird in Hannover-Langenhagen, Gudrun Ensslin in einer Boutique am Jungfernstieg geschnappt.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer sprechen 50 Jahre nach dem Bombenattentat auf das Hamburger Springer-Gebäude über die Hintergründe: Wieso hat Deutschlands Linke Axel Springer so gehasst?

Hamburgs Geschichte zum Anhören

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Freitag ab 16 Uhr hier:

Am besten ist es, wenn Sie den Podcast abonnieren – dann verpassen Sie auch keine Folge!

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.