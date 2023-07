Total glööcklich! Mode-Zar Harald Glööckler schwebt im siebten Himmel

Harald Glööckler hat einen neuen Partner. Der Modeschöpfer (58) zeigte sich am Wochenende in Berlin erstmals mit dem neuen Mann an seiner Seite. Ganz neu in Glööcklers Leben ist dieser aber nicht.

Glööckler und der CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann (26) waren am Samstagabend gemeinsam bei der Modenschau von Jasmin Erbas in Berlin. Auf die Frage, ob die beiden ein Paar seien, sagte der Mode-Zar: „Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß es gibt auch Grautöne. Es gibt Zwischenstufen zwischen einer Freundschaft und einer festen Beziehung. Wir fühlen uns sehr eng verbunden.“

An Lehmann schätze er „seine höfliche, freundliche Art, seinen Fleiß und seinen Sinn für Ästhetik und seine unzähligen Engagements“, erzählte Glööckler. „Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten.“

Kennengelernt haben sich die beiden demnach vor sieben Jahren über Freunde in einer Diskothek. Eine gemeinsame Wohnung sei im Moment „kein vorrangiges Thema“ – „wir wollen nichts überstürzen“.

Lehmann ist CDU-Vorsitzender in Berlin-Frohnau. Glööckler lebte seit Februar 2015 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und reichte dann einen Antrag auf Aufhebung ein, wie im Februar bekannt wurde.

In der RTLzwei-Dokusoap „Herr Glööckler sucht das Glück“ gibt der Designer und TV-Promi Einblick in sein Leben nach der Trennung nach mehr als 35 Jahren Beziehung. Die sechsteilige Doku ist seit vergangener Woche jeweils mittwochs (21.15 Uhr) zu sehen. (dpa/mp)