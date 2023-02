Harald Glööckler lässt sich scheiden – so äußert er sich auf Instagram

Aus einer Disco-Bekanntschaft war Liebe geworden. Nun ist es vorbei: Modeschöpfer Harald Glööckler (57) und sein Mann Dieter Schroth lassen sich scheiden. Das gab Glööcklers Anwalt am Samstag bekannt.

„Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat“, erklärte Glööcklers Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag. „Über Details äußere ich mich nicht.“ Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Eheschließung 2015: Nur Hündchen Billy war Trauzeuge

Harald Glööckler und Schroth lernten sich vor vielen Jahren in einer Disco kennen. Im Februar 2015 hatten sie in Berlin – noch vor Einführung der Ehe für alle – eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. Für Glööckler-Verhältnisse war die Feier klein und dezent. Nur Hündchen Billy King war Trauzeuge. Zwischenzeitlich wohnte das Paar gemeinsam in Kirchheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

In einer Instagram-Story teilte Glööckler die Schlagzeile von der Trennung. Außerdem postete er ein Foto von sich mit dem Satz: „Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.“ (dpa/ng)