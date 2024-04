Aprilscherz? Stefan Raab kündigt Auftritt an!

Vermutlich ist es nur ein Aprilscherz – doch für Aufregung sorgt diese Ankündigung auf jeden Fall: TV-Urgestein Stefan Raab (57) hat in einem am Montag veröffentlichten Video bekanntgegeben, dass er wieder vor die Kamera treten wird!

2015 verkündete Raab das Ende seiner Karriere, seitdem mischt er zwar bei der ein oder anderen Sendung hinter der Bühne mit, tritt aber selbst nicht mehr ins TV-Rampenlicht. Vor drei Tagen dann die Riesen-Überraschung: Auf Instagram postete der Entertainer ein Video, in dem er ankündigt, wieder vor die Kamera zu wechseln.

Stefan Raab kündigt Comeback an!

Die Bedingung: Neun Millionen Follower auf Instagram! Und auch wenn seine Follower-Zahlen daraufhin rasant in die Höhe stiegen – das Ziel wurde nicht erreicht.

Am Montagmorgen folgte dann das zweite Insta-Video. Wieder ist TV-Kumpel Elton zu sehen, der Raab auf einer einsamen Insel in einem Bergsee besucht. Und am Ende des Videos ist klar: Es wird ein Raab-Comeback geben! Am 14. September soll Raab gegen die Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten. Tickets für den Kampf sollen ab dem 2. April (15 Uhr) erhältlich sein.

Oder ist das alles nur ein Aprilscherz? Für Furore sorgen die Raab-Videos auf jeden Fall. Innerhalb von einer Stunde wurde der zweite Clip am Montag mehr als 130.000 Mal geliked. Viele Fans rätseln in den Kommentaren, was es mit der Ankündigung auf sich hat. Evelyn Burdecki schrieb: „Boah geil!!! Wenn DER Kampf kommt, mach ich das Nummern-Girl“.

Raab kämpfte schon zwei Mal gegen Halmich – und verlor beide Kämpfe haushoch. Beim ersten Duell 2001 brach die Box-Weltmeisterin ihm die Nase. Und auch sechs Jahre später entschied Halmich die Revanche klar für sich. (elu)