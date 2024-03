Neues Video aufgetaucht: Kehrt Stefan Raab zurück ins TV?

Ein neues Video lässt die Fans von TV-Entertainer Stefan Raab rätseln: Feiert der 57-Jährige etwa bald sein TV-Comeback? Oder ist am Ende alles nur ein Aprilscherz? Für beide Theorien liefert ein 90-sekündiger Instagram-Clip jedenfalls genügend Diskussionsstoff.

„TV total“-Kumpel Elton (52) rudert in dem Video auf einem einsamen Bergsee herum und sucht nach Raab. Schließlich findet er ihn beim Angeln auf einer einsamen Insel. Ob es sich bei der Person wirklich um Raab handelt, bleibt unklar, da er nur von hinten gefilmt wird. Stimme und Statur passen zu der des bekannten Entertainers.

Für die Echtheit des Clips spricht auch, dass er auf Raabs offiziellem Instagram-Kanal veröffentlicht wurde. 2015 verkündete Raab das Ende seiner Karriere, seitdem mischt er zwar bei der ein oder anderen Sendung hinter der Bühne mit, tritt aber selbst nicht mehr ins TV-Rampenlicht.

Comeback oder Aprilscherz? Stefan Raab mobilisiert Fans

Im Video fragt Elton seinen Buddy, was passieren muss, damit er wieder zurück auf die Bühne kommt. „Es muss doch noch irgendwas geben, was du gerne werden möchtest?“, fragt Elton. „Influencer“, antwortet Raab. Er verspricht, wieder etwas zu machen, wenn er innerhalb von drei Tagen bei Instagram mindestens genauso viele Follower hat, wie die Fitness-Influencerin Pamela Reif – die bringt es auf stattliche neun Millionen Follower.

Reif ruft wenige Stunden später sogar selbst unter Raabs Beitrag dazu auf, ihm zu folgen: „Na worauf wartet ihr – FOLGEEEEN! Klaut die Handys eurer Familie und nehmt das Glück selbst in die Hand, dafür ist Ostern dieses Jahr da“, schreibt sie. Und: „PS: Ich weiß selbst nicht worum es geht, ich hafte für keinen April Scherz“.

Ob Raab es in drei Tagen schafft, so eine große Fan-Gemeinde zu mobilisieren? Bisher hat er etwa 636.000 Follower (Stand 29. März, 15 Uhr), doch die Zahlen steigen seit seinem Aufruf rasant. Warum einige Nutzer eher an einen Raabschen Aprilscherz glauben, liegt im Datum begründet. Denn wer die drei Tage abzählt, wird feststellen, dass genau an diesem Datum der 1. April ist. Ob Raab wirklich zurückkehrt, wird sich wohl erst nächste Woche zeigen.