Instagram-Rückkehr: Stefan Raab lässt seine Fans hoffen

Ein unerwartetes Comeback: Der Entertainer und ehemaliger „TV Total“-Moderator Stefan Raab (56) gibt ein Lebenszeichen von sich. Seit acht Jahren ist er von Deutschlands TV-Bildschirmen verschwunden und auch auf seinem Instagram-Account passierte nach seinem letzten und einzigen Post 2018 nicht viel – bis jetzt.

Seine 146.000 Follower sahen es zuerst: das vierteilige Video, welches Stefan Raab am Freitag in seine Instagram-Story postete. Jedoch zeigen die Clips nicht etwa den Entertainer selbst, sondern US-Sängerin Rihanna. Die 34-Jährige trat vergangenen Sonntag während der Halbzeitpause beim Super Bowl auf und bewies nach jahrelanger Bühnen-Pause: Sie kann es noch!

Entertainer Stefan Raab kehrt auf Instagram zurück

Von ihrem Gesang hörten Raabs Follower allerdings nicht viel, denn der 56-Jährige unterlegte das Instagram-Video mit dem Lied „Ich liebe deutsche Land“ von Verna Mae Bentley-Krause. Nachdem sie ihr besonderes Liebeslied Anfang der 2000er Jahre an die „TV Total“-Redaktion schickte, wurde der Song deutschlandweit bekannt. Raab nannte es damals scherzhaft: „Die inoffizielle neue deutsche Nationalhymne“.

Fans hoffen auf ein TV-Comeback

Was Raab mit dem Video bewirken will – keiner weiß es so richtig. Rihanna feierte mit ihrer Super-Bowl-Performance ihr Bühnen-Comeback. Können Raabs Fans also Hoffnung schöpfen? In seinen Instagram-Kommentaren bitten User zumindest darum, schreiben: „Komm bitte zurück“ oder „Wir vermissen dich!“

2015 beendete der Moderator seine aktive TV-Karriere, wirkte jedoch hinter den Kulissen an weiteren Produktionen mit. Ein Ergebnis seiner Arbeit war unter anderem die Gründershow „Das Ding des Jahres“, von der von 2018 bis 2020 auf ProSieben drei Staffel ausgestrahlt wurden. Weitere Shows, bei denen Raab mitarbeitete sind „Free ESC“ oder das RTL „Turmspringen“. (mwi)