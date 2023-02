Nach DSDS-Skandal: Jurorin Leony äußert sich – und macht sich über Bohlen lustig

Sie nimmt es mit Humor auf – und mit einem Putzlappen: Popsängerin und DSDS-Jurymitglied Leony (25) lassen die Sprüche ihres Jury-Kollegen und Dieter Bohlen (69) völlig kalt – eine Bezeichnung als „Putzfrau“ konterte sie mit einem lustigen TikTok-Video. Und was den Streit zwischen Katja Krasavice (26) und dem Pop-Titan angeht, findet sie deutliche Worte.

Hitziger Zoff hinter dem DSDS-Jurytisch? – ohne sie: Wie die deutsche Popsängerin und Songwriterin Leony am Mittwoch in der Morningshow bei Radio Hamburg erklärte, möchte sie mit dem Streit zwischen ihren beiden Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Katja Krasavice nichts zu tun haben. Die beiden müssten das unter sich ausmachen, sagt die 25-Jährige. „Ich bin da für die Musik, und aus dem Rest halte ich mich raus.“

Leony: „Aus dem DSDS-Zoff zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice halte ich mich raus“

Auf die Frage, ob sie eigentlich etwas merke von dem „Beef“ zwischen den beiden Jurykollegen bezüglich Dieters möglicherweise sexistischen Sprüchen, sagte Leony: „Na klar, daran kommt man ja nicht vorbei. (…) Aber das sind Sachen, die müssen Katja und Dieter unter sich ausmachen. Ich bin da für die Musik und aus dem Rest halte ich mich raus.“

Der Jury-Streit zwischen den DSDS-Juroren Katja Krasavice und Dieter Bohlen eskaliert – die Rapperin veröffentlichte interne Chats. imago/Beautiful Sports/Future Image Der Jury-Streit zwischen den DSDS-Juroren Katja Krasavice und Dieter Bohlen eskaliert – die Rapperin veröffentlichte interne Chats.

Das TV-Show-Drama brach aus, nachdem DSDS-Urgestein Dieter Bohlen mit einem unangebrachten Spruch gegen Kandidatin Jill (22) stichelte. Sowohl Internet-Nutzern als auch Jury-Kollegin Katja Krasavice ging das zu weit – Krasavice machte ihrer Wut in einem Song und einem TikTok-Video Luft.

Leony postet ein Konter-Video gegen Dieter Bohlen

Auch Leony postet auf den Sozialen Medien ein Konter-Video gegen Bohlen. Bevor sie bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Kollegen zusammentrafen, hatte der 69-Jährige wohl einmal zu Leonys Produzent gesagt: „Leony ist schon gut – hat eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau.“ In dem Video beweist die Sängerin jedoch: Sie nimmt es gelassen. Mit hochgebundenen Haaren und Putzhandschuhen wischt sie in dem Clip zunächst über ihre Herdplatte – dann geht sie ans Klavier und trällert gekonnt einen Song.

Das könnte Sie auch interessieren: Udo Lindenberg, Zoe Wees und Co.: Hier gehen Hamburgs Promis am liebsten essen

Dieter Bohlen wiederum betonte in einem Radio-Interview, den Satz ja nicht gegenüber der Sängerin, sondern dem Produzenten gesagt zu haben. Der habe dann „gepetzt“. Unfair! (mwi)