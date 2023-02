Griechisch, japanisch, deutsche Küche: Hamburger Promis wie Udo Lindenberg, Zoe Wees und Steven Gätjen haben der MOPO ihre Lieblingsrestaurants in der Hansestadt verraten. Wo Nina Bott am liebsten Sushi isst, Rolf Zuckowski Flammkuchen schlemmt und Yasmina Filali die beste Peking-Ente der Stadt bestellt.

Griechisch, japanisch, deutsche Küche: Hamburger Promis wie Udo Lindenberg, Zoe Wees und Steven Gätjen haben der MOPO ihre Lieblingsrestaurants in der Hansestadt verraten. Wo Nina Bott am liebsten Sushi isst, Rolf Zuckowski Flammkuchen schlemmt und Yasmina Filali die beste Peking-Ente der Stadt bestellt.

Panikrocker Udo Lindenberg bleibt an der Alster

Panikrocker Udo Lindenberg speist am liebsten beim Griechen „Kouros“. Michael Matthey/dpa Panikrocker Udo Lindenberg speist am liebsten beim Griechen „Kouros“.

Oft geht Udo Lindenberg (76) nicht essen. Kein Wunder – hat der Panikrocker doch den Rundum-Service im Luxushotel Atlantic an der Alster. Dort bewohnt er seit Jahrzehnten einen Privatflügel im zweiten Stock. Und wenn er mal auswärts speist, hat er keinen weiten Weg: „Ich esse sehr gern im ,Kouros‘, dem Griechen an der Alster“, verrät Udo Lindenberg der MOPO. Dort bringt Inhaber Spyros Kyvranoglou gehobene mediterrane Spezialitäten auf dem Tisch – wie Moussaka, Dorade vom Grill oder den Alster-Teller – mit Rinder-, Schweinefilet und Gyros.

An der Alster 25 (St. Georg), Hauptgerichte 17-33 Euro, Mo-Sa 18-24 Uhr, Tel. (040) 24 45 40, www.kouros-restaurant.de

Beim Griechen „Kouros“ isst Lindenberg, wenn er nicht im Atlantic bleibt. Morgenpost Verlag GmbH Beim Griechen „Kouros“ isst Lindenberg, wenn er nicht im Atlantic bleibt.

Zoe Wees: Venusmuscheln für die Sängerin

Zoe Wees wuchs in Dulsberg auf. Heute ist sie ein international gefragter Popstar. hfr Zoe Wees wuchs in Dulsberg auf. Heute ist sie ein international gefragter Popstar.

Direkt mit ihrer ersten Single „Control“ katapultierte sich Zoe Wees aus Dulsberg 2020 in die Charts – und räumte ihre erste Goldene Schallplatte ab. Heute ist die 20-Jährige ein international bekannter Popstar. Wenn der straffe Zeitplan es zulässt, geht Zoe Wees mit ihren Freunden gern im Restaurant „Cornelia Poletto“ der gleichnamigen Chefin essen. „Ich liebe die italienische Küche“, sagt Zoe Wees zur MOPO. Küchenchef Robert Stechmann bringt bei Poletto zum Beispiel Spaghetti mit Venusmuscheln oder handgemachte Kartoffel-Käse-Tortelli auf den Tisch.

Eppendorfer Landstraße 80 (Eppendorf), drei Gänge mit Dessert 79 Euro, Di-Sa 12-15 Uhr und 18-23 Uhr, Tel. (040) 48 021 59, www.cornelia-poletto.de

Im Poletto kann man Pasta alla Vongole, also Nudeln mit Venusmuscheln, essen. Patrick Sun Im Poletto kann man Pasta alla Vongole, also Nudeln mit Venusmuscheln, essen.

Nina Bott: Bestes Sushi der Stadt

Schauspielerin Nina Bott: „Im echtasien gibt es das beste Sushi der Stadt!“ Christian Charisius/dpa Schauspielerin Nina Bott: „Im ,echtasien‘ gibt es das beste Sushi der Stadt!“

Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (45) geht am liebsten im „echtasien“ essen. „Dort gibt es das beste Sushi der Stadt!“, sagt sie zur MOPO. „Die Atmosphäre ist nicht unbedingt gemütlich, aber das ist einem dort total egal.“ Ihre Favoriten: die Crispy Dreams Roll mit Tempura-Garnele und die Sweet Honey Roll mit Tempura-Zander. „Der gegrillte Lachs mit scharfer Teriyaki-Soße ist aber auch unschlagbar“, so Bott.

Blankeneser Landstraße 1 (Blankenese), Sushi Special Rolls 11-16 Euro, Thunfischfilet 14,50 Euro, Tel. (040) 18 01 19 32 und in der Alsterdorfer Straße 85 (Winterhude), Tel. (040) 53 00 88 76, jeweils Mo-Sa 12-15 Uhr und 17.30-22.30 Uhr, So 16-22.30 Uhr

Yasmina Filali: Labskaus ahoi!

Schauspielerin Yasmina Filali empfiehlt das „Peking-Enten-Haus“. hfr Schauspielerin Yasmina Filali empfiehlt das „Peking-Enten-Haus“.

Schauspielerin und Influencerin Yasmina Filali (47) liebt das „Fischereihafen-Restaurant“ („Nirgendwo schmeckt der Labskaus besser!“) und geht mit ihren Freundinnen gern im „Tarantella“ schick essen („Dort liebe ich die verschiedenen Tatar-Variationen“). Einer ihrer größten Favoriten ist aber auch das „Peking-Enten-Haus“. „Dort gibt es die absolut beste Hoisin-Soße!“, schwärmt sie. Die „Original-Peking-Ente“ wird hier nach einem 600 Jahre alten Rezept zubereitet und am Tisch tranchiert.

Laufgraben 18 (Rotherbaum), Vorspeise, halbe Peking-Ente und Dessert für zwei Personen kostet 65 Euro, Mo-Sa 17-22 Uhr, So 13-22 Uhr, Tel. (040) 45 80 96, www.pekingentenhaus-hh.de

Olivia Jones: Wiener Schnitzel im Freudenhaus

Hamburgs Kult-Dragqueen Olivia Jones liebt das Schnitzel im „Freudenhaus“. Chris Emil Janßen/imago Dragqueen Olivia Jones liebt das Schnitzel im „Freudenhaus“.

Hamburgs berühmteste Dragqueen arbeitet als TV-Moderatorin und führt bei ihren „Kult-Kieztouren“ Touristen-Scharen über die Reeperbahn. Auch beim Essengehen bleibt die 53-Jährige St. Pauli treu: „Ich gehe gern ins ,Freudenhaus’“, sagt Olivia Jones. „Privat verbindet mich mit dem Restaurant, dass es von einem guten Freund eröffnet wurde, der heute mit mir unser Burlesque-Theater betreibt. Ich mag die Atmosphäre und die kreative deutsche Küche. Meine Empfehlung: das Wiener Schnitzel!“

Hein-Hoyer-Straße 7-9 (St. Pauli), Hauptgerichte 15,50-27,50 Euro, Di-Sa ab 17-23 Uhr, Tel. (040) 31 46 42, www.stpauli-freudenhaus.de

Das „Freudenhaus“ auf dem Kiez: Da kann man Olivia Jones beim Schnitzel treffen. Marius Röer Das „Freudenhaus“ auf dem Kiez: Da kann man Olivia Jones beim Schnitzel treffen.

Steven Gätjen: Romantisch aufm Kiez

TV-Moderator Steven Gätjen aus Ottensen ist häufig auf ProSieben und im ZDF zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa TV-Moderator Steven Gätjen aus Ottensen ist häufig auf ProSieben und im ZDF zu sehen.

TV-Moderator Steven Gätjen liebt das „Nil“ auf St. Pauli: „Dort gibt es den besten Service der Stadt, leckeres Essen und die Atmosphäre dort eignet sich perfekt für einen schönen romantischen Abend“, sagt der 50-Jährige zur MOPO. „Mein Tipp: Unbedingt das Dessert Tarte Tatin mit Vanilleeis probieren, unglaublich gut!“ Als Hauptspeisen stehen im Nil Pulpomaultaschen, Rumpsteak oder Frischkäse-Spinat-Knödel auf der Karte.

Neuer Pferdemarkt 5 (St. Pauli), Hauptgerichte 24,50-35 Euro, Mo, Mi, Do 18-1 Uhr, Fr-So 17-1 Uhr, Tel. (040) 43 978 23, www.restaurant-nil.de

Pheline Roggan: Im wuseligen Bistro

Schauspielerin Pheline Roggan geht gern ins „Bistro Carmagnole“ im Schanzenviertel. Eventpress/imago Schauspielerin Pheline Roggan geht gern ins „Bistro Carmagnole“ im Schanzenviertel.

„Mitten im Schanzenviertel und doch abseits des Trubels liegt das kleine ,Bistro Carmagnole’“, sagt Schauspielerin Pheline Roggan. „Hier ist es lebendig und wuselig, ohne weiße Tischdecken, aber mit exquisiter Bar und hervorragendem Service.“ Sie isst dort am liebsten das vegane Tatar. „Die Mischung aus geräuchertem Tofu, roter Bete, Pilzen, Karotten und Auberginen wird mit einer veganen Soße serviert und mit Algen-Kaviar garniert. Dazu gibt’s knusprige Pommes.“ Aber auch die Bouillabaisse oder die Schwertmuscheln in Petersilie-Panko-Panade sind eine Empfehlung der 41-Jährigen. „Dazu ein Glas Pet Nat oder ein anderer Naturwein.“

Juliusstraße 18 (Sternschanze), Hauptgerichte 13,50-32,50 Euro, Di-Sa 18-22 Uhr, Tel. (040) 40 18 61 15, www.carmagnole.kr

Rolf Zuckowski: Beef und Birne

Kinderlieder-Star Rolf Zuckowski: Sein Lieblingsrestaurant ist das „Riva“ in Blankenese. Michael Philipp Bader Kinderlieder-Star Rolf Zuckowski: Sein Lieblingsrestaurant ist das „Riva“ in Blankenese.

Das Lieblingsrestaurant von Musiker und Komponist Rolf Zuckowski ist das „Riva“ in Blankenese. Was er dort am liebsten bestellt? „Den Flammkuchen mit Birne und Gorgonzola“, verrät der 75-jährige Kinderlieder-Star der MOPO. Neben den verschiedensten Flammkuchen zählen hier auch der Burger mit Dry Aged Beef, die Pasta Arrabiata und die mediterrane Garnelenpfanne zu den Klassikern auf der Karte.

Blankeneser Bahnhofstraße 36 (Blankenese), Hauptgerichte 13,50-36 Euro, Mo-Sa 9-0 Uhr, So 10-22 Uhr, Tel. (040) 88 94 19 06, www.riva-blankenese.de

Kirsten Boie: Astrid-Lindgren-Frühstück zum Klönen

Die Hamburger Autorin Kirsten Boie geht gern mit ihren Freundinnen frühstücken. Indra Ohlemutz Die Hamburger Autorin Kirsten Boie geht gern mit ihren Freundinnen frühstücken.

Kinderbuch-Autorin Kirsten Boie geht gern im „Literaturhauscafé“ frühstücken. Ihr Favorit? „Das Frühstück ,Astrid Lindgren‘ für zwei. Dabei kann man wunderbar stundenlang mit Kollegen oder Freundinnen klönen“, sagt die 72-Jährige zur MOPO. Zu dem Frühstück gehören unter anderem ofenfrische Handbrötchen, Rührei, Bauernspeck, Tomate-Mozzarella-Spieße, geräucherter Lachs und zwei Gläser Prosecco. Auf der Tageskarte stehen Gerichte wie Gulasch, Currywurst und „Backschnitzel vom Hendl“.

Schwanenwik 38 (Uhlenhorst), das Frühstück für zwei Personen kostet 39 Euro, Hauptgerichte 15,50-24 Euro, Mi-So 9.30-18 Uhr, Tel. (040) 22 013 00, www.literaturhauscafe.de

Im Literaturhauscafé geht Kirsten Boie am liebsten frühstücken. Morgenpost Verlag GmbH Im Literaturhauscafé geht Kirsten Boie am liebsten frühstücken.

Sylvie Meis zieht es nach Hoheluft

Sylvie Meis (44) ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Future Image/Imago Sylvie Meis (44) ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands.

Moderatorin und Wahlhamburgerin Sylvie Meis (44) hat viele Lieblingsrestaurants in der Hansestadt. In der „Marsbar“ in Hoheluft-Ost bestellt sie gern Salat mit Garnelen. Im „La Bruschetta“ in Winterhude isst sie am liebsten die Trüffel-Pizza. Einer ihrer absoluten Favoriten ist auch das Edel-Restaurant „Nikkei Nine“ mit japanisch-peruanischer Küche. „Hier bestelle ich Fisch und Meeresfrüchte“, so Meis.

Neuer Jungfernstieg 9-14 (Neustadt), 5-Gang-Menü 89 Euro pro Person, Mo-So 18-24 Uhr, Tel. (040) 34 94 33 99, www.nikkei-nine.de

Janina Youssefian: Am liebsten Dorade

Janina Youssefian (40): Model, Playmate und Reality-TV-Teilnehmerin Pop-Eye/imago Janina Youssefian (40): Model, Playmate und Reality-TV-Teilnehmerin

Model, Playmate und Reality-TV-Teilnehmerin Janina Youssefian mag das Restaurant Patio in Winterhude. „Am liebsten esse ich dort die Dorade“, verrät die 40-Jährige der MOPO. Der gegrillte Fisch wird mit Gemüse und Rosmarinkartoffeln serviert. Auch Tapas-Variationen und Sushi stehen hier auf der Karte. Die Atmosphäre: Stilvoll, aber entspannt.

Poelchaukamp 33 (Winterhude), Hauptspeisen 22,90-63,90 Euro, Mo-Sa 16-1 Uhr, So 11-23 Uhr, Tel. (040) 41 49 88 42, www.patio.hamburg