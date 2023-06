Retro-Welle im TV: Dieser Quiz-Klassiker rollt bald wieder über die Straßen

Ob „Herzblatt“, „Glücksrad“, „Der Preis ist heiß“, „Geh‘ aufs Ganze“, „TV Total“ oder „Wetten, dass…?“ – so ziemlich jeder Showklassiker des deutschen Fernsehens hat in jüngerer Vergangenheit eine Neuauflage bekommen. Der Trend zur Ideen-Mehrfachverwertung reißt auch 2023 nicht ab: Schon bald kehrt das „Quiz Taxi“ zurück aus der Versenkung.

Das Konzept ist schnell erklärt: Ahnungslose Menschen – offiziell zumindest – steigen in ein Taxi, sagen ihr Reiseziel an, bekommen vom Fahrer ein paar Fragen gestellt und zack – sie sind Kandidat:innen im „Quiz Taxi“. Zwischen 2006 und 2008 fuhr Thomas Hackenberg (62) als rollender Showmaster durch das Vorabendprogramm von Kabel Eins. Jetzt feiert die Show ihr Comeback.

TV-Klassiker: Kabel Eins legt „Quiz Taxi“ neu auf

„Mit dem ‚Quiz Taxi‘ bringen wir die beliebte TV-Marke zurück auf die Bildschirme und bauen unser Eigenproduktions-Portfolio weiter aus“, sagte Senderchef Marc Rasmus. Die Neuauflage des Quizzes hat der Privatsender am Rande der „Screenforce Days“, einem Branchentreff in Köln, am Mittwoch vorgestellt.

Am Steuer des „Quiz Taxis“ sitzt erneut Thomas Hackenberg. Die neuen Folgen sollen schon im Herbst 2023 bei Kabel Eins zu sehen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der TV-Sender aus Unterföhring an einer Neuauflage seines früheren Show-Hits ersucht. Eine Version namens „Quiz Taxi Reloaded“ mit dem Kabarettisten Murat Topal (48) lief im Frühjahr 2012 eine Woche lang im Programm.