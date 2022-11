Top-Quote für „Wetten, dass..?“-Revival – doch ein Gag ging total daneben

Mit Spannung blickte Fernseh-Deutschland am Samstagabend nach Friedrichshafen – Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker führten durch die zweite Revival-Folge von Deutschlands wohl legendärster Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ – und fuhren dabei eine hervorragende Einschaltquote ein. Doch ein Gast lag mit einem Gag etwas unter der Gürtellinie.

Begraben ist die kultige Show mit jahrzehntelanger Geschichte offenbar noch lange nicht – mit dem altbekannten Rezept aus unterhaltenden Wetten, Promi-Plausch und Frotzeleien knackten Gottschalk und Hunziker die Zehn-Millionen-Marke. Die ZDF-Show aus Friedrichshafen sahen am Samstagabend 10,09 Millionen Zuschauer:innen – und ließ damit den Rest des abendlichen TV-Programms deutlich hinter sich.

Den riesigen Erfolg vom Vorjahr verfehlte das Entertainer-Duo allerdings: Beim TV-Comeback von „Wetten, dass..?“ vor rund einem Jahr in Nürnberg waren sogar 13,8 Millionen Zuschauer:innen dabei gewesen. Vor elf Jahren hatte Gottschalk in Friedrichshafen seinen Abschied von der Sendung gefeiert – damals schauten 14,73 Millionen Menschen zu.

„Wetten, dass..?“ knackt Zehn-Millionen Zuschauer-Marke

Zu den Gästen am Samstag zählten unter anderem Robbie Williams, Herbert Grönemeyer, Schauspielerin Veronica Ferres mit Tochter Lilly, Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst. Letzterer sorgte für einen kleinen Eklat während der Plaudereien auf dem Sofa. Eigentlich war gerade dünner werdendes Haar Thema – Superstar Robbie Williams gab preis, bei seiner sich lichtenden Haarpracht mit Haarpuder zu arbeiten.

Für Herbst die perfekte Vorlage, er meinte: „Lieber auf die Haare, als durch die Nase ziehen“ – und spielte damit auf Williams‘ Drogenvergangenheit an. Der lächelte nur, Thomas Gottschalk improvisierte und merkte an: „Die Sache entgleitet uns zunehmend.“ Auch in den Sozialen Netzwerken war Herbsts Anspielung Thema. So fragte ein Nutzer auf Twitter etwas verwundert: „Hat Christoph Maria Herbst gerade Robbie Williams vor Millionen Zuschauern als Kokser bezeichnet?“ Ein weiterer meinte wenig begeistert: „Christoph Maria Herbst macht Witze über Robbie Williams’ Drogenkonsum. Sofa heute unangenehmer als Essen zu Weihnachten mit der Familie.“

Was ebenfalls viel diskutiert wurde: Thomas Gottschalks Moderationsstil. Für viele offenbar zu monoton – und wenig frisch. So stellte Comedian Oliver Kalkofe auf Twitter fest: „Irgendwie hab‘ ich das Gefühl, man hat Michelle bei „Wetten,dass..?“ extra laut gedreht und ihr vorher gesagt: Rede viel und laut, lenk vom Opa ab, Du hast den Überblick, Du machst die Show!“ In einem weiteren Twitter-Kommentar hieß es: „Michelle Hunziker ist wie die Mutti, die während einer unangenehmen Familienzusammenkunft versucht, die Stimmung zu retten und alles noch irgendwie schönzureden, während der der besoffene Onkel gerade in die Badewanne kotzt.“

Sänger Herbert Grönemeyer hingegen fiel mit einer tollen Aktion auf: Der Sänger will einen Monat lang alle Betriebs- und Unterhaltskosten für die Berliner Tafel übernehmen. „Das ist eine Tafel mit 50 Ausgabestellen, die sorgen sich um 70.000 Menschen“, sagte Grönemeyer. „Die brauchen lang lagerbare Lebensmittel, Geld und Unterstützung.“ Und weiter: „Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die in dieser Zeit ehrenamtlich den Menschen beistehen und sie unterstützen.“ (alp/dpa)