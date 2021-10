Erst eine akute Fuß-OP, dann auch noch das: Patricia Kelly hat sich zum zweiten Mal mit Corona angesteckt – trotz Genesung und Impfung. Ist das das Aus für ihre Deutschland-Tour? Jetzt hat sich die Sängerin aus dem Krankenhausbett gemeldet.

„Ihr Lieben, zuerst möchte ich mich von ganzem Herzen für all eure Genesungswünsche und euer Verständnis bedanken. Es hat mich zutiefst berührt eure Nachrichten zu lesen“, schreibt Patricia Kelly in ihrem neuen Instagram-Post am Dienstagabend. Dazu postet sie ein Foto von sich aus dem Krankenhausbett mit Kusshand an ihre Fans. Am Dienstag hatte ihr Management bekanntgegeben, dass Kelly erneut an Covid-19 erkrankt ist.

Corona trotz Impfung: Patricia Kelly hat starken Husten und Schmerzen

Die letzten drei Tage sei sie „durch die Hölle gegangen“, schreibt das Kelly-Family-Mitglied. Jetzt fühle sie sich etwas besser, leide aber noch unter starkem Husten und damit verbundenen heftigen Schmerzen. Das Gute: Die Ärzte seien optimistisch, dass sie sich vollständig erhole. Kelly erklärt, sie sei dankbar, dass sie sich habe impfen lassen: „Denn sonst wäre ich heute vielleicht in einer ganz anderen Situation.“

Doch dann gibt es doch noch eine schlechte Nachricht für ihre Fans: Die geplanten Tour-Termine legt Kelly zunächst aufs Eis. Die Sängerin ist eigentlich gerade auf ihrer „One more year“-Deutschlandtour unterwegs und musste wegen eine Fuß-OP schon zuvor Termine verschieben. Bereits am Dienstag hatte das Management der Sängerin das Konzert am 25. Oktober in Hannover abgesagt, wie es mit den Terminen in Lübeck und Bremen am Monatsende weitergehen sollte, war da noch unklar. Nun steht fest: Auch diese Konzerte wird Kelly nicht geben können.

Patricia Kelly sagt Termine ab: „Es bricht mir das Herz“

„Es bricht mir das Herz“, schreibt die Sängerin. Aber die Ärzte hätten ihr für die kommenden Wochen Schonung verordnet und sie wolle für ihre Kinder und Familie da sein. „Die Gesundheit steht über allem und ich werde nichts riskieren“, so Kelly. Wann sie zurück auf der Bühne stehen kann, ist noch unklar. Mit etwas Glück könnte das Mitte November der Fall sein. Am 6. November soll Kelly eigentlich in Freiburg auftreten, Mitte des Monats dann in Bochum, Köln und Saarbrücken. Für Fans heißt es jetzt wohl abwarten, wie sich die Genesung der 51-Jährigen entwickelt.

Immerhin die neue Single der Sängerin soll trotz des Corona-Schocks noch am Freitag erscheinen. „Mein Team und ich haben in den letzten zwei Jahren mit Herzblut an diesem neuen Album gearbeitet und diese Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein“, schreibt Kelly. (ncd)