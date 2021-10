Schock für die Sängerin: Patricia Kelly ist geimpft – und hat sich dennoch erneut mit dem Coronavirus infiziert. Sie muss im Krankenhaus behandelt werden.

Erst Ende letzten Jahres informierte Kelly ihre Fans über ihre Infektion mit dem Coronavirus. Sie musste in die Notaufnahme einer Düsseldorfer Klinik eingeliefert werden. „Die Schmerzen waren ein Auf und Ab“, berichtete die Sängerin damals. Sie habe sich nur langsam erholt.

Im Krankenhaus: Sängerin Patricia Kelly hat Corona

Doch nun der erneute Rückschlag: Die Sängerin hat sich zum zweiten Mal angesteckt – trotz ihrer Genesung und einer nachfolgenden Impfung. Das gab ihr Management auf Instagram mit einem Bild aus dem Klinikzimmer bekannt. „t-online“ berichtete zuerst.

Das ehemalige Mitglied der Kelly Family hatte sich gerade erst einer Operation am Fuß unterziehen müssen. „Während Patricia sich in der Genesung befand, hat sie sich – trotz abgeschlossener Impfung – mit dem Coronavirus angesteckt und liegt derzeit im Krankenhaus“, heißt es in dem Statement. Das Management betont: „Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen, wir sind zuversichtlich, dass Patricia sehr bald wieder auf den Beinen ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Ärger bei Dreharbeiten

Der Ehemann der Sängerin, Denis Sawinkin, ist ebenfalls optimistisch: „Sie ist eine starke Frau und wir beide werden auch das überstehen, wie wir schon ganz andere Dinge überstanden haben“, so der zweifache Vater bei „RTL“. Er denke jede Minute an sie – doch an ihrer Seite darf er aufgrund der Corona-Regeln und der hohen Ansteckungsgefahr momentan nicht sein. „Umso mehr hoffe ich, dass ich sie schon bald wieder in die Arme schließen darf“, sagt der 48-Jährige. (vd)