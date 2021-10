Corona-Ausbruch am Set: 42 Komparsen in Quarantäne, 13 positiv getestete Darsteller – wie die „Bild“ berichtet, kam es bei den Dreharbeiten zu der neuen Serie „Torstraße 1“ in Görlitz zum Corona-Problem.

Eigentlich soll es ein umfassendes Hygienekonzept gegeben haben mit täglichen Schnell- und PCR-Tests mehrmals die Woche. Trotzdem kam es laut der „Bild“ beim Dreh der neuen TV-Now-Serie im Görlitzer Jugendstil-Kaufhaus an der Frauenkirche zu einem Corona-Ausbruch.

Trotz Impfungen: PCR-Tests positiv

Ungewöhnlich: Laut der „Bild“ hatten die Betroffenen keine Symptome, die Schnelltests waren negativ. „Bei den PCR-Testungen gab es positive Ergebnisse vor allem bei kürzlich vollständig Geimpften“, zitiert die Zeitung aber Julia Bjar vom zuständigen Görlitzer Landratsamt.

Vorsichtshalber sind die Kontaktpersonen jetzt in Quarantäne. Eine TV-Now-Sprecherin sagte der „Bild“ aber, dass alle sechs Folgen fertig gedreht werden konnten. Weitere Dreharbeiten für die TV-Serie, die von dem Berliner Kaufhaus Jonass in den 1920er Jahren handelt, seien in Planung. (ncd)