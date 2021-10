Covid-Tod: Ex-US-Außenminister Colin Powell gestorben

Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist tot. Er starb an Corona, wie seine Familie am Montag mitteilte.

Er war der erste schwarze Außenminister in der Geschichte der USA: Colin Powell ist am Montagmorgen (Ortszeit) in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland gestorben. Die Todesursache sei Covid-19 gewesen, hieß es in der Familien-Mitteilung.

Colin Powell war der erste schwarze US-Außenminister

Der langjährige Republikaner und Sterne-General war von 2001 bis 2005 Chefdiplomat unter Präsident George W. Bush – als erster Schwarzer überhaupt.

„Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater, Großvater und einen großartigen Amerikaner verloren“, hieß es in der Mitteilung weiter, die die Familie auf Powells Facebook-Seite veröffentlichte. Der Ex-Außenminister war demnach bereits vollständig geimpft. Er wurde 84 Jahre alt. (mik)