Michael Wendler und seine Laura: Ihr Baby ist da!

Schlagersänger Michael Wendler und seine Laura sind Eltern geworden. Die Mutter teilte die frohe Botschaft am Montag auf Instagram.

„Der Schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe“, schreibt die 22-Jährige. Es handelt sich um einen Jungen. Sein Name ist ebenso ungewöhnlich wie vieles, was Laura und ihr 51-jähriger Ehemann machen: Rome Aston. Letzteres steht übrigens für Edelstein.

Michael Wendler und Laura: Ihr Baby ist geboren

„Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby“, schreibt Laura. Ein Foto von dem Kind gibt es noch nicht.

Michael Wendler hat in der Vergangenheit eher mit Skandalen als mit Musik von sich reden gemacht – unter anderem mit seinen Äußerungen zur Corona-Politik. 2020 hatte der Sänger einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ vorwarf.

Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten.

Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien. Der Sender RTLzwei hatte noch im März dieses Jahres nach heftiger Kritik eine geplante Doku-Soap über das Paar abgesagt. (prei/dpa)