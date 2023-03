Nach Sender-Wut und Geissens-Drohung: RTL Zwei stoppt Wendler-Doku

Nur einen Tag nach der Ankündigung des Formats hat „RTL Zwei“ seine Pläne zu einer neuen Doku-Soap mit dem umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler wieder gestoppt. „Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für „RTL Zwei“ produziert und ausgestrahlt“ teilte der Sender am Mittwoch mit.

Zur Begründung hieß es, dass man die „Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen“ habe und Stimmen des Publikums ernst nehme. „Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben“, erklärte der Privatsender.

„RTL Zwei“ hatte erst am Dienstag angekündigt, eine neue Sendung mit Wendler und seiner Frau über deren Schwangerschaft senden zu wollen. Das war auf breite Kritik gestoßen. Selbst Schwestersender RTL Deutschland distanzierte sich von dem Vorhaben und kündigte an, die Soap nicht in seinem Streamingdienst RTL+ zeigen zu wollen.

Wegen Wendler-Doku: „Geissens“ drohten mit Rückzug

Die „Geissens“, die für eine der wichtigsten Sendungen von „RTL Zwei“ seit Jahren vor der Kamera stehen, drohten zudem ihren Rückzug an. „Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als ,KZ‘ bezeichnen“, teilte Robert Geiss in den sozialen Medien mit. „Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“

Nun zieht auch „RTL Zwei“ die Reißleine und teilt mit, man wolle sich von Extremismus aller Art distanzieren und stehe für Weltoffenheit und Toleranz. „Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen.“

Geplant war ursprünglich eine sechsteilige Doku, die über die Schwangerschaft inklusive der Geburt des Kindes der Wendlers berichtet. RTL Zwei hatte exklusive Einblicke in das Privatleben der beiden Promis geben wollen. Staffel-Highlight sollte die Geburt werden. Doch bereits bei der Ankündigung hagelte es Kritik, dass der Sender Verschwörungsideologen eine Plattform biete. Der Schlagersänger hatte sich während der Pandemie immer wieder mit kruden Corona-Theorien hervorgetan und war mit unsäglichen KZ-Vergleichen aufgefallen.

Wendler weist Vorwürfe zurück: „Schockiert“ über Kritik

Wendler äußerte sich selbst in einem Statement „schockiert“ über die scharfe Kritik und wehrte sich mit den Worten, dass er kein Rassist sei. Er bedauere einige Äußerungen. Dabei habe er die Serie als „Neustart“ sehen wollen. Zudem wolle er sich „von seiner Vergangenheit distanzieren“, hieß es in der nun gelöschten Serienankündigung. (chc)