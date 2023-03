Corona-Schwurbler Wendler bekommt Show auf RTL2 – Sender wehrt sich gegen Kritik

Schlagersänger Michael Wendler (50) machte in den letzten zwei Jahren als Corona-Schwurbler Schlagzeilen. Den Fernsehsender RTL2 scheint das nicht zu stören: Gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller (22) bekommt Wendler ein neues TV-Format. Zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes wird das Promi-Paar mit der Kamera begleitet.

Geldprobleme, geschwänzte Gerichtstermine und ein Haftbefehl – bei Schlager-Star Michael Wendler, der mittlerweile in Florida lebt, lief es in den letzten zwei Jahren alles andere als rund. Während der Corona-Pandemie schockierte er mit kruden Aussagen, verbreite auf seinem Telegram-Kanal Verschwörungstheorien und verharmloste den Holocaust.

Michael Wendler kehrt ins Fernsehen zurück

Das blieb nicht ohne Konsequenzen: Wie auch seine Ehefrau Laura Müller verlor Michael Wendler Werbepartner. Instagram sperrte seinen Account wegen „Verstößen gegen die Gemeinschaftsrichtlinien” und auch der Fernsehsender RTL verbannte den Sänger aus seinem Programm: Seine Auftritte als Juror in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar” wurden herausgeschnitten.

Nach zwei Jahren TV-Verbot folgt nun die Kehrtwende: Wie der Fernsehsender RTL2 am Dienstag verkündete, wird Michael Wendler ins deutsche Fernsehen zurückkehren. Gemeinsam mit seiner Frau bekommt er eine Reality-Show. Der Anlass: Das Paar mit 28 Jahren Altersunterschied erwartet das erste gemeinsame Kind. Ihre Schwangerschaft machte Laura Müller im Februar auf Instagram öffentlich – und teilte Fotos von ihrem Babybauch auf der Erotik-Plattform Onlyfans.

Nun wollen die Wendlers ihr Baby-Glück auch mit einem Fernsehpublikum teilen. „Vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf: Der Privatsender gewährt im Rahmen einer sechsteiligen Doku-Soap intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura”, heißt es in der Ankündigung von RTL2. Die Ausstrahlung sei inklusive der Geburt als Staffel-Highlight noch für dieses Jahr geplant.

RTL2 gibt Wendler eigene Sendung – und rechtfertigt sich

Sechs Folgen Reality-Show zur besten Sendezeit für den Mann, der deutsche Medien auf seinem Telegram-Kanal als „gleichgeschaltet” bezeichnete? „Wir sind uns bewusst: Michael Wendler ist in den vergangenen Jahren zu einem der am meisten polarisierenden Prominenten des Landes geworden“, sagt ein Sendersprecher auf MOPO-Anfrage. Und weiter: „Er hat uns versichert, dass er kein Extremist ist. Fakt ist: RTL2 gibt Querdenker-Thesen oder anderen radikalen Positionen keine Plattform.”

Liebes Team bei @rtl2 – es ist doch nicht euer Ernst, einem Verschwörungsideologen, der u.a. antisemitische Botschaften verbreitet, eine solche Plattform zu bieten? Danke für diesen Kommentar, @AlexanderKrei bei @DWDL – > @medienanstalten https://t.co/qsJtGh2fK4 — Mika Beuster (@MikaBeuster) March 14, 2023

Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Mika Beuster, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands, twitterte entgeistert: „Es ist doch nicht euer Ernst, einem Verschwörungsideologen eine solche Plattform zu bieten?”. Autorin Anja Rützel bezeichnet das Comeback als „ehrenlos”.

Und Wendler selbst? Der will seinen Telegram-Account mittlerweile gelöscht haben. „Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren”, wird der Schlager-Star von RTL2 zitiert. Auf welche Äußerungen er sich bezieht, bleibt dabei offen. Über die geplante Produktion sagt er: „Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an. Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten.”