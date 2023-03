Nach Rückkehr aus dem Dschungelcamp: Ehe-Aus bei Influencerin

Als sie Anfang des Jahres im australischen Busch um den Sieg im RTL-Dschungelcamp kämpfte, war ihr Mann Florian noch an ihrer Seite. Doch nun hat Influencerin Jolina Mennen (30) die traurige Nachricht bekannt gegeben: Die beiden haben sich getrennt.

„Ich bin dankbar für all die schönen Momente die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte“, schreibt die 30-Jährige in einem Post auf Instagram. „Aber am meisten bin ich dankbar dafür, dass wir in einander unseren jeweils größten Cheerleader gefunden haben. Daran wird sich nichts ändern.“

Dschungelcamp: Jolina Mennen trennt sich von Ehemann

Die gebürtige Bremerin und ihr Florian waren 13 Jahre lang ein Paar, vor rund zehn Jahren heirateten sie. Ein Foto von dem großen Tag zeigt sie auch bei ihrem Trennungs-Post.

Jolina Mennen mit ihrem Ehemann Florian bei der Rückkehr aus dem RTL-Dschungelcamp Anfang Februar 2023. imago/STAR-MEDIA Jolina Mennen mit ihrem Ehemann Florian bei der Rückkehr aus dem RTL-Dschungelcamp Anfang Februar 2023.

Während des Dschungelcamps hatte Jolina ihren Mann noch mit einer emotionalen Liebeserklärung zu Tränen gerührt. Die Trennung nur wenige Wochen später ist dem Post zufolge aber einvernehmlich: „Es gibt keinerlei böses Blut, im Gegenteil… nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit“, schreibt die YouTuberin. Jolinas Noch-Ehemann kommentierte das bislang nicht, likete den Beitrag aber mit einem Herzen. (mp)