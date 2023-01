„Let’s Dance“-Stars stehen fest – auch Klitschko-Ex Natalia Yegorova ist dabei

Bald werden wieder die Tanzschuhe geschnürt – „Let’s Dance“ geht in die nächste Runde. Ab 17. Februar vergeben Kult-Juror Joachim Llambi und Kolleg:innen wieder eifrig Punkte für die Stars auf dem Tanzparkett. RTL verkündete nun, wer dieses Mal mit von der Partie ist – unter anderem Natalia Yegorova, die Ex-Frau von Vitali Klitschko.

Auf rtl.de gab der Sender am Montag die Kandidat:innen für die 16. Staffel der Kult-Show bekannt: So sind GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi, Influencerin Sally Özcan, Youtuberin und Schauspielerin Julia Beautx, „Germany’s Next Topmodel“-Siegerin Alex Mariah Peter und Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste mit dabei.

Bei den Männer tanzen Twitch-Star Knossi, Mentalist und Autor Timon Krause, Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy, Tiktok-Videoproduzent Younes Zarou, Fernsehkoch Ali Güngörmüş, Handballspieler Michael Kraus und der Comedian Abdelkarim.

„Let’s Dance“: Natalia Yegorova macht bei RTL-Show mit

Eine RTL-Sprecherin bestätigte auch, dass die Ex-Frau von Box-Champion Vitali Klitschko, Natalia Yegorova, dieses Jahr Kandidatin bei der Tanzshow ist. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Die 48-jährige in Hamburg lebende Ukrainierin und der Kiewer Bürgermeister hatten vergangenes Jahr ihre Scheidung bekanntgegeben. Kurz danach hatte Yegorova, die als Model und Sängerin arbeitet, erklärt, wieder ihren Mädchennamen annehmen zu wollen.

Wie „Bild“ weiter berichtete, soll auch Boris Beckers Tochter Anna Ermakowa zu den Stars der 16. Staffel gehören. Doch dazu äußerte sich der Sender auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bisher nicht. (alp/dpa)