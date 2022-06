„Betet für mich!“: Justin Bieber schockiert seine Fans mit Instagram-Video

Erst vor wenigen Tagen musste Justin Bieber (28) mehrere Konzerte absagen. Jetzt wird klar warum: In einem Video hat der kanadische Popstar seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet.

Der Sänger postete am Freitagnachmittag (Ortszeit) auf Instagram ein fast dreiminütiges Video, in dem er über eine Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom spricht. Dabei handle es sich um eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife, erklärt Bieber.

Justin Bieber hat eine Gesichtslähmung

„Wie ihr seht, kann dieses Auge nicht blinzeln“, sagt der Grammy-Preisträger, dabei schaut das rechte Auge starr in die Kamera, während er das linke Auge zusammenkneift. Er könne auf dieser Seite auch nicht lachen oder seinen Nasenflügel bewegen, erklärt Bieber. Dabei zieht er den Mundwinkel auf der linken Seite hoch.

„Das ist eine ziemlich ernste Sache, wie ihr seht“, wendet sich Bieber an seine Fans. Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. Er würde auch Übungen machen, um seine normalen Gesichtszüge wiederherzustellen. Es gab keine zeitliche Prognose für eine Rückkehr auf die Bühne.

„Ich habe Hoffnung und ich vertraue Gott.“ Drei Stunden später ergänzte er in einem weiteren Beitrag: „Es wird zunehmend schwerer zu essen, was extrem frustrierend ist. Betet für mich.“ Innerhalb der ersten 18 Stunden nach dem Posting am Freitag wurde das Video mehr als 31 Millionen Mal aufgerufen.

Auf Biebers Instagram-Konto trafen zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen ein, darunter von Promis wie Diane Keaton, Patrick Schwarzenegger, DJ Khaled, Finneas und Romeo Beckham.

Bieber hatte am Dienstag mehrere Konzerte seiner „Justice World Tour“ verschoben. Er handle auf Anweisung seines Arztes, sagte er in einer Instagram-Story, ohne aber über seine Diagnose zu reden. Zuletzt hatte der Sänger im Februar wegen eines positiven Covid-Tests zwei Konzerttermine in Las Vegas abgesagt. (dpa/mp)