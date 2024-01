Liebes-Lüge! RTL-Schäfer Heinrich wurde bitter betrogen

Vor mehr als 15 Jahren wurde Schäfer Heinrich als heiratswilliger Landwirt zu einer Kultfigur der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“. Die große Liebe hat der 57-Jährige bis heute nicht gefunden. Eine betrügerische Internet-Romanze wäre beinahe in einem großen finanziellen Chaos geendet.

Vor zwei Jahren lernte Schäfer Heinrich auf der Suche nach „der Einen“ Linda kennen – über den Messenger WhatsApp. „Sie machte mir Komplimente und nannte mich ‚Baby‘. Dann schickte sie mir freizügige Fotos. Natürlich läuft man da nicht weg“, sagte der einstige TV-Bauer der „Bild“. Er sehne sich „schon lange“ nach einer Partnerin.

Schäfer Heinrich fällt fast auf Betrugsmasche „Romance Scam“ herein

Linda soll Heinrich anschließend jeden Tag Nachrichten geschickt haben, die immer intimer geworden seien. Seine angebliche Verehrerin habe sogar angedeutet, sich Kinder mit dem 57-Jährigen vorstellen zu können. Nur: Gesehen hatte der Schäfer seine Linda nie.

In der vergangenen Woche soll sie dann mit Geldsorgen auf Heinrich zugekommen sein. Sie wäre aus beruflichen Gründen zwar noch in Nigeria gewesen, hätte aber unbedingt Silvester gemeinsam verbringen wollen. Ob Heinrich ihr nicht 3000 Euro für den Flug überweisen könne – sie selbst hätte gerade nicht so viel Geld. Auch mit einem Teilbetrag hätte sich Linda zufrieden gegeben, berichtete der frühere „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer.

Damit traf sie einen wunden Punkt: „Ich habe ihr nie Geld überwiesen, aber hätte ich das Geld gehabt, dann wäre ich schwach geworden, hätte ihr jede Summe geschickt.“ Einem Freund Heinrichs kam die Geschichte komisch vor: Er fand heraus, dass die Telefonnummer aus Nigeria stammt und dafür bekannt ist, Menschen mit vorgespielter Liebe um Geld zu betrügen.

„Ich bin geschockt und traurig, dass meine Linda gar nicht existiert. Das tut weh. Ich hatte auf eine gemeinsame Zukunft gehofft“, gab Schäfer Heinrich zu. Er sei nur froh, nichts überwiesen zu haben.