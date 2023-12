Dschungelcamp 2024: Diese Kandidaten sind dabei – ein Star kriegt wohl Rekord-Gage

Bald heißt es wieder „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!“: Das Dschungelcamp 2024 startet in wenigen Wochen. Jetzt gab RTL die Kandidaten bekannt – und eine Teilnehmerin sahnt wohl eine Rekord-Gage ab.

Ekel-Prüfungen und Streitereien am Lagerfeuer: Das Dschungelcamp sorgt jedes Jahr für Aufruhr in der Trash-TV-Welt. Jeden Tag schauen Millionen Zuschauer dabei zu, wie Z-Promis im Urwald Australiens Hoden essen, Prüfungen in schwindelerregender Höhe absolvieren und sich untereinander auf die Nerven gehen.

Dschungelcamp 2024: Diese Stars sind dabei

Von Fans jedes Mal lange erwartet: Die Präsentation der Kandidaten. Vorab waren lediglich das Model Cora Schumacher (47) und Schauspieler Heinz Hoenig (72) offiziell bestätigt worden. Am Freitag rückte RTL mit der vollständigen Teilnehmer-Liste raus.

Beim Dschungelcamp 2024 sind mit dabei: Model Anya Elsner (20), „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska (47), Designerin Sarah Kern (55), Influencer Twenty4Tim (23), die Reality-Sternchen Fabio Knez (30), Kim Virginia (28), Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31), Ex-Nationalspieler David Odonkor (39) sowie der Schauspieler Felix von Jascheroff (41).

Schauspieler Felix von Jascheroff (oben, l.), Schauspieler Heinz Hoenig (unten, l.), Designerin Sarah Kern (Mitte, oben), Influencer twenty4tim (M.), David Odonkor (Mitte, unten), Lucy Diakovska (oben, r.) und Cora Schumacher. picture alliance/dpa Schauspieler Felix von Jascheroff (oben, l.), Schauspieler Heinz Hoenig (unten, l.), Designerin Sarah Kern (Mitte, oben), Influencer twenty4tim (M.), David Odonkor (Mitte, unten), Lucy Diakovska (oben, r.) und Cora Schumacher.

Sie kennen nur zwei oder drei Namen? So dürfte es wohl den meisten gehen. Der Großteil der „Stars“ hat nämlich schon seinen Karriere-Höhepunkt lange hinter sich – oder ihn noch gar nicht gehabt.

Doch für viele der Teilnehmer ist die RTL-Show eine gute Gelegenheit, mal wieder auf den Fernseh-Bildschirmen aufzutauchen – und nebenbei kassieren die Promis eine richtig fette Gage: Gerüchten zufolge soll Cora Schuhmacher, die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher, eine Rekord-Summe bekommen.

Gerüchte um Rekord-Gage von Cora Schuhmacher

Wie hoch genau der Betrag ist, ist nicht bekannt. Im letzten Jahr soll Claudia Effenberg angeblich 500.000 Euro für ihre Teilnahme kassiert haben. Doch nicht immer liegt die Gage im sechsstelligen Bereich: Unbekanntere TV-Persönlichkeiten kriegen deutlich weniger.

Bei der vergangenen Staffel setzte sich „Promi-Luder“ Djamila Rowe durch und wurde „Dschungelkönigin“. In der Liste der Gewinner aus den vergangenen Jahren finden sich außerdem die Schlager-Sänger Ross Antony und Costa Cordalis, DSDS-Sieger Prince Damien und die Schauspielerinnen Brigitte Nielsen und Désirée Nick.

Wer sich wohl bei der kommenden Staffel am Ende die Dschungelkrone aufsetzen wird? Los geht es am 19. Januar – das Finale steigt dann am 4. Februar. Moderieren werden wieder Sonja Zietlow und Jan Köppen. (elu)