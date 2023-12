Atze Schröder: Das war genau der Auslöser für den neuen Programmtitel! Eine Krise jagt die nächste, Pandemie, Krieg in Europa, Nahost. Keiner will die Verantwortung. Wäre doch geil, wenn da einer sagen würde: „Ich bin verantwortlich, ich bin der Erlöser.“ Und wenn’s sonst keiner macht, dann mach ich es!

Nee, Atze Schröder heißt nicht wirklich so. Der Comedy-Veteran schützt seine wahre Identität einerseits ganz konsequent. Andererseits lässt der auf der Bühne dauergewellte Proll-Darsteller auch in der Rolle seit einiger Zeit immer mehr Rückschlüsse auf den Menschen dahinter zu. Veganismus, Fahrradfahren und ein Psychologie-Podcast – dieser Typ ist kaum zu fassen. Ein Versuch.

MOPO: Die Welt ein Jammertal. Alle fix und fertig. Wie kommst du da bloß auf Witze?

Atze Schröder: Das war genau der Auslöser für den neuen Programmtitel! Eine Krise jagt die nächste, Pandemie, Krieg in Europa, Nahost. Keiner will die Verantwortung. Wäre doch geil, wenn da einer sagen würde: „Ich bin verantwortlich, ich bin der Erlöser.“ Und wenn’s sonst keiner macht, dann mach ich es!

Was kann dieser „Erlöser“ leisten?

Es passiert in den Shows genau das, was ich erwartet hab. „Ich sage: Ich bin es! Und ihr könnt jetzt alle eure Sorgen, Nöte, Sünden auf mich werfen. Ich übernehme die Verantwortung.“ Und da merkst du: Allein dadurch, dass du so ein Zentrum definierst, sind alle erleichtert. Da geht richtig ein Raunen durchs Publikum.

Und dann?

Ich sag dann: Pass auf, ihr seid schon mal erlöst. Und wir besprechen jetzt die vielen kleinen Dinge, nicht die Großen. Wir sprechen über Privates und Familie. Was man in diesen Zeiten so erlebt und wie man es erlebt. Und dann löst sich vieles auf. Und am Ende sag ich: Da draußen, da tobt der Krieg, ne? Einer gönnt dem anderen das Schwarze unterm Nagel nicht. Aber wir schaffen es hier, zwei Stunden einfach mal zusammen zu lachen und die Birne auszuschalten. Das ist die Aufgabe: die Leute mal für zwei Stunden zu entführen.

Packst du die Themen konkret an? Oder geht’s eher um die eigenen Unzulänglichkeiten?

Alles im Kleinen. Im Zweifel hau ich mich immer selbst in die Pfanne. Was passiert in den Familien? Was passiert am Arbeitsplatz? Was haben wir für Wünsche? Die eine will eine wertvolle Handtasche. Der andere ’ne Harley. Ach, ja: Die „Harley Days“ in Hamburg sind natürlich auch ein wunderbares Ziel für Hohn und Spott, weil: Mehr Rentner siehst du sonst nur im „ZDF Fernsehgarten“, wenn die Amigos auftreten. Und der Umsatz von „Kaffee Hag“ geht dann hoch, in Hamburg …

Gibt es bei einer Figur wie Atze auch Raum für Schwermut?

Wenn, dann immer auch mit Handhalten. Wenn ich drüber rede, dass die Rentenkassen leer sind, weil unsere ganzen Influencer nach Dubai ziehen, biete ich auch gleich die Lösung an. Wir machen es wie die Stones: Mit 81 noch ein neues Album rausbringen und ab auf Tour. Und im neuen Programm wird jetzt sogar zusammen gesungen. Das ist neu, da geht es um schwachsinnige Schlagertexte. Und alle singen begeistert mit. Also, es geht wirklich auf, hätte ich nicht gedacht ​…

10.000 Fans waren 2020 in der Barclays Arena – für jeden ließ Atze in Schleswig-Holstein einen Baum pflanzen. dpa 10.000 Fans waren 2020 in der Barclays Arena – für jeden ließ Atze in Schleswig-Holstein einen Baum pflanzen.

Das neue Stones-Album soll ja ganz gut sein.

Ja, ich hab eine Nummer gehört, ist richtig gut produziert. Aber wenn die auf Tour gehen, dann gesponsert von Körperwelten, Gunther von Hagens.

Du bist ja eigentlich auch gelernter Musiker. Machst du heute noch was?

Nee. Ich war mal Schlagzeuger, hab das lange auch berufsmäßig betrieben. Mit Verlaub, ich glaube, ich war ziemlich gut. Ich war auf jeden Fall sehr gut gebucht, auch studiomäßig. Aber wenn du die ganzen großen Drummer siehst, zu einem gewissen Alter haben die keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, ach, so ist das alles langweilig. Und dann kam mir ja Gott sei Dank die Comedy dazwischen.

Das läuft nun auch schon eine Weile. Aber da gibt es keine Abnutzungserscheinungen?

Im Gegenteil! Ums Geld geht es lange nicht mehr. Ich hab mehr Ehrgeiz denn je, das beste Programm auf die Beine zu stellen. Für mich selbst.

Es gibt die Bühnenfigur Atze und es gibt den Mensch dahinter. Aber in der Öffentlichkeit war das zuletzt kaum zu unterscheiden. Ist das aus Versehen passiert oder hast du das gewollt? Und ist dieser Mix vielleicht der Grund, dass du noch den Ehrgeiz hast? Weil sich die Figur verändert?

Einerseits ist das mir passiert, unter anderem durch die Lanz-Sendung mit der Holocaust-Überlebenden.

Du hattest dich dort im Namen deines Vaters, der als deutscher Soldat im Krieg war, bei ihr entschuldigt.

Dann habe ich meine Biografie rausgebracht. Außerdem gibt es auch noch den Psychologie-Podcast „Betreutes Fühlen“, den ich mit Leon Windscheid mache. Der hat mit Sicherheit auch viel damit zu tun, weil man ja so psychologische Themen nicht besprechen kann, wenn man nur Bühnenfigur ist. Da hat sich das alles so entwickelt. Ich hab gemerkt, dass da positiv drauf reagiert wird. Und jetzt ist es so. Auf der Bühne bin ich aber natürlich härter, komprimierter.

Wendepunkt: Bei Markus Lanz bat Atze Schröder die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi (2. v. l.) für die Nazi-Verbrechen seines Vaters um Verzeihung. picture alliance/dpa/ZDF | Markus Hertrich Wendepunkt: Bei Markus Lanz bat Atze Schröder die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi (2. v. l.) für die Nazi-Verbrechen seines Vaters um Verzeihung.

Dieser Podcast, der hat ja viele so „Butter bei die Fische“-Momente, wie man hier so sagt …

Ja. Das ist superauthentisch. Das ist ‘ne ganz ernsthafte Geschichte. Das bin ich.

Das merkt man. Ich hab eine Folge über Narrative Therapie oder so gehört ​…

Ja, Familiennarrative! Gutes Beispiel. Da nehme ich mir die Essenz raus und bereite es für die Bühne auf. Man kann sehr gut darüber lachen, dass Vater sagt, eigentlich, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre ich jetzt Chefarzt vom UKE! Und alle wissen: Der hat nicht mal den Hauptschulabschluss geschafft. Oder Mutti hat bei Germany’s Next Topmodel mitgemacht. Dabei war sie in Wirklichkeit nur mal „Miss Doppelkorn“ im MicMac Moisburg. Ja, und so nehme ich das eine mit ins andere und umgekehrt. Ich hab immer überlegt, wie wird das wohl sein, wenn ich lang dabei bin? Wird das wie bei Mike Krüger, der dank „7 Tage, 7 Köpfe“ den dritten Wind bekam? Und nun ist das ausgerechnet so ein Psychologie-Ding ​…

Kann man sagen, dass die Figur Atze rücksichtsvoller geworden ist im Laufe der Jahre?

Ja. Das ist ja auch der Zeitgeist. Und ich hätte auch keine Lust mehr, das zu machen, wenn ich mich nicht verändern könnte.

Aber ist es auch eigenes Umdenken? Über die Beschäftigung mit therapeutischen Fragen bekommt man ja auch mehr Gefühl dafür, was manches bei Leuten auslösen kann ​…

Ja, das ist das eine. Und dann kommt hinzu: Das Leben ändert sich. Hier in Hamburg brauche ich halt kein Auto, also habe ich das mal öffentlich bekannt. Oder: Meine Perle kocht vorwiegend vegan. Also hab ich gepostet: Hier, vegane Gänsekeulen, lecker! Was meinst du, was da los war?! „Jetzt bist du einer von denen!“, „Ich fand dich immer lustig, aber jetzt bist du für mich gestorben!“ Aber ist egal. Einige fallen weg und andere kommen dazu.

Hat sich dein Publikum verändert?

Ja. Die harten Fans, die bleiben auch. Die machen die Reise mit. Und manche Neue wundern sich auch über gewisse Brüche. Über „Betreutes Fühlen“ kommen ja viele Frauen hinzu, die schreiben dann: „Das ist ja schon ganz schön frech auf der Bühne. Wie hältst du das auseinander?“ Ja, das eine ist halt die Bühne, das andere das Private.

Wo führt das noch hin? Nimmst du die Perücke irgendwann ab?

Welche Perücke? (lacht)

Seit vier Jahren lebst du in Hamburg. Was ist als Ruhrpott-Mensch für dich da die wichtigste Erkenntnis?

Ich gehe hier nicht mehr weg! Ich hab mir eine Wohnung gekauft. Barrierefrei, das sagt alles. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Regionen übrigens. Im Ruhrgebiet ist man natürlich kontaktfreudiger erst mal, aber dieses Kernige, das im Ruhrgebiet ist, das haben die Hamburger auch. Dieses Handfeste. Ich war schon überall auf der Welt und, wirklich wahr, es ist am schönsten hier! Das ist genau mein Ding. Und jetzt hab ich auch noch ein norddeutsches Mädchen. Ich wollte immer eine Freundin aus Heide, das hat geklappt.

Das geht den Hamburgern doch runter wie Öl. Hast du einen Lieblingsort hier?

Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und wo ich in letzter Zeit echt gern bin, ist Ottensen. Ist wie so ’n Dorf in der Stadt. Und dann kann man eben zur Elbe rüber, da ist sie ja auch besonders schön. Apropos Fahrrad: Alstertal! Bei tollem Wetter super. Und: Wir wohnen ja relativ nah an der Innenstadt, das „Vier Jahreszeiten“ ist kaum 500 Meter weg. Und da biegen wir öfters einfach mal rechts ab und gehen einfach so durch die Stadt. Selbst sonntags, wenn die Geschäfte geschlossen sind, ist das toll. So schön elegant.

Warst du schon mal südlich der Elbe?

Ich hab mal im Podcast über Wilhelmsburg abgezogen. Und dann meldete sich der Leiter der Feuerwehrwache Wilhelmsburg bei mir über Instagram und sagte: „Komm mal vorbei, ich zeig dir, wie schön das hier ist!“ Und ich bin dann auch wirklich hingefahren. Da saßen wir nachher bei ihm im Garten, haben Kaffee getrunken. Er hat mit alles gezeigt, die schönen Ecken, aber auch die problematischen.

Gibt’s etwas, das in Hamburg nervt?

Der viele Verkehr hier mitten durch die Stadt, das nervt echt. Ich lese ja bei euch leider auch immer wieder, dass ein Fahrradfahrer übergebügelt wurde. Ja, und mein Lieblingsprojekt Elbtower, der nervt mich im Moment. Der Benko, boah! Dann am Gänsemarkt die große Baulücke, Wahnsinn. Hamburg hat das Bauen verlernt, habt ihr neulich, glaub ich, geschrieben. Aber was ist deine Prognose? Wird er weitergebaut, der Elbtower?

Ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Kühne das am Ende macht.

Kühne-Tower, das wäre doch eine schöne Hinterlassenschaft!

Er soll ja recht eitel sein. Und diesen Retter-Moment, den wird er sich vielleicht nicht entgehen lassen.

Am Ende sind es dann doch eben immer die Eitelkeiten. Super.