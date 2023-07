Ex-Kinderstar Lindsay Lohan ist Mama geworden

In den 1990er Jahren war Lindsay Lohan in Hollywood („Ein Zwilling kommt selten allein“) ein Kinderstar, in den vergangenen Jahren war ihre Karriere allerdings ins Stocken geraten. Jetzt ist die 37-Jährige zum ersten Mal Mutter geworden.

Lindsay Lohan habe einen „wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai“ geboren, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin und ihres Ehemanns Bader Shammas. „Die Familie ist überglücklich verliebt.“

Mit 37 Jahren: US-Star Lindsay Lohan ist Mutter geworden

Das Paar, das seit rund einem Jahr verheiratet ist und in Dubai lebt, hatte die Schwangerschaft im März bekannt gegeben.

Lohan („Girls Club – Vorsicht bissig!“) war zuletzt in der Netflix-Komödie „Falling for Christmas“ (2022) zu sehen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller „Among the Shadows“.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für Pop-Star: Bruder stirbt bei Autocrash

Bekannt wurde die Schauspielerin Anfang der 2000er auch durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday“ und „Herbie Fully Loaded“. (dpa/mp)