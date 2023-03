US-Schauspielerin Lindsay Lohan erwartet ihr erstes Kind

Die Schauspielerin Lindsay Lohan, bekannt aus dem Teenie-Klassiker „Mean Girls”, wird zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann teilte die ehemalige Partyqueen die frohe Botschaft auf Instagram.

Ihren Durchbruch feierte Lindsay Lohan mit gerade einmal 12 Jahren: Der Film „Ein Zwilling kommt selten allein“ machte sie 1998 zum Kinderstar. Nun wird die 36-Jährige selbst Mutter, wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilte. „Wir sind gesegnet und freuen uns”, schreibt die Schauspielerin unter ein Bild von einem Strampelanzug mit der Aufschrift „Coming Soon“.

Seit 2021 ist Lohan mit dem Banker Bader Shammas (36) verheiratet. Ihre Beziehung begann kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. „Ich bin die glücklichste Frau der Welt“, schrieb Lohan kurz nach der Eheschließung unter einem gemeinsamen Foto auf Instagram. Und weiter: „Jede Frau sollte sich jeden Tag so fühlen”.

Dabei blickt Lohan auf eine turbulente Vergangenheit zurück: In ihren 20ern galt sie als regelrechte Skandalnudel, geriet wegen Drogenbesitzes und Trunkenheit am Steuer immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Ihr Comeback als Schauspielerin feierte sie vergangenen Winter in dem Netflix-Weihnachtsfilm „Falling for Christmas”.

Auf ihre neue Rolle als Mutter scheint die 36-Jährige sich gut vorbereitet zu fühlen – und sie ist in guter Gesellschaft: Auch die frisch gebackene Mama und ehemalige Party-Freundin Paris Hilton gratuliert ihr auf Instagram zur Schwangerschaft. Ob Lohan Zwillinge erwartet, ist allerdings noch nicht bekannt …