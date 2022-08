Erstes Statement: Das sagt Noch-Ehefrau Natalia zur Scheidung von Vitali Klitschko

Schon mehrere Jahre leben Natalia und Vitali Klitschko in verschiedenen Städten, am Dienstag machten sie nun öffentlich, dass sie die Scheidung eingereicht haben – nach 26 Ehe-Jahren. Auf Instagram hat sich die Noch-Ehefrau des Ex-Profiboxers nun erstmals zur Trennung geäußert. Und dabei wird deutlich: Böses Blut gibt es im Hause Klitschko nicht.

„In den letzten Jahren haben wir uns, auch aufgrund der räumlichen Distanz, immer mehr auseinandergelebt“, schrieb die 48-Jährige bei Instagram zu einem Foto, das sie und ihren Ex-Mann zeigt. „Wir haben drei wunderbare Kinder großgezogen und bleiben gemeinsam für immer als Eltern für sie da. Zwischen Vitali und mir besteht nach wie vor eine freundschaftliche Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist“, so die warmen Worte der Ukrainerin weiter. „Ich bin dankbar für alles, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben.“

Das Ex-Model scheint trotz der Trennung positiv in die Zukunft zu blicken und schreibt: „Jetzt beginnen neue Kapitel in unseren Leben.“

Natalia Klitschko: „Bin dankbar für 25 Jahre“

Und auch Vitali Klitschko scheint ähnlich über seine Ex, die Scheidung und den Neuanfang, den diese mit sich bringt, zu denken. Dem ukrainischen Portal „Babel“ sagte er bereits, dass die Scheidung „der Wunsch beider Seiten sei“ und er und Natalia weiterhin eine gute Beziehung hätten und einander achten. „Die Kinder sind bereits erwachsen und das Leben geht weiter“, so der Bürgermeister von Kiew weiter.

Die Klitschkos hatten 1996 in Kiew geheiratet und haben gemeinsam zwei Söhne und eine Tochter im Alter von 17 bis 22 Jahren. Während der mehrmalige Box-Weltmeister derzeit in Kiew gegen den russischen Angriffskrieg kämpft, lebt Natalia mit den gemeinsamen Kindern in Hamburg. (alp)