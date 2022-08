Vitali und Natalia Klitschko: Scheidung nach 26 Jahren

Nach 26 Jahren Ehe ist alles aus und vorbei: Vitali und Natalia Klitschko haben die Scheidung eingereicht und den Schritt nun mit der Öffentlichkeit geteilt. Das Paar lebt bereits seit mehreren Jahren in getrennten Städten.

Derzeit kämpft Vitali Klitschko immer noch in seiner Heimat, der Ukraine, als Bürgermeister von Kiew unermüdlich gegen die russischen Angriffe – und nun ist es auch noch sein Privatleben, mit dem er Schlagzeilen macht: Gegenüber der „Bild“ bestätigte der ehemalige Profiboxer: „Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht.“

Natalia und Vitali Klitschko reichen die Scheidung ein

Er und Ex-Frau Natalia wohnten schon seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Städten, so Klitschko weiter. Während der 51-Jährige weiterhin im umkämpften Kiew lebt, ist das Ex-Model und heutige Sängerin mit den drei gemeinsamen Kindern in Hamburg.

Doch trotz der Trennung und der großen, räumlichen Distanz hält das Ex-Paar in der herausfordernden Zeit zusammen: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns“, so Vitali Klitschko.

Und auch Natalia sagte im März in der „NDR Talkshow“, dass sie täglich Kontakt zu ihrem Ehemann habe und: „Die Kinder fragen jeden Tag nach Papa. Sie wissen, dass er viele Sorgen hat.“ (alp)