Dschungelcamp-Dauerflirt jetzt auch im echten Leben ein Paar

Mit ihrem Dschungel-Dauerflirt sorgten die beiden Realitystars Mike Heiter und Leyla Lahouar im RTL-Camp für Aufsehen – jetzt sind die beiden auch offiziell ein Paar.

Heiter (31) überraschte seine neue Freundin mit einem knallrot ausstaffierten Hotelzimmer voller Herzen und Luftballons, wie er auf seinem Instagram-Kanal dokumentierte. „Will you be my girlfriend?“ war auf einer großen Girlande zu lesen. Die 27-Jährige fiel ihm in die Arme. „Sie hat Ja gesagt“, kommentierte Heiter anschließend.

Dschungelcamp-Turteltauben offiziell ein Paar

In der jüngsten Show im australischen Dschungel hatte sich zwischen den beiden ein längeres Flirt-Verhältnis entwickelt. Unter anderem hatten sie sich auf einer harten Camp-Pritsche aneinander geschmiegt, anschließend aber über die unromantische Situation geklagt.

Bekannt wurde Heiter durch die Teilnahme an Dating-Formaten („Love Island“). Lahouar, die den zweiten Dschungel-Platz erreichte, war 2023 eine der Kandidatinnen der RTL-Show „Der Bachelor“. 2022 nahm sie an der Show „Ex on the Beach“ teil. (dpa/mp)