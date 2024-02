Dschungelcamp: Essens-Streit, Konkurrenz für Mike und Dirty Dancing

Tag 15 bei „Ich bin ein Star“: Nach Kims Rauswurf aus dem Dschungel ist die Stimmung im Camp ausgelassen. Besonders Leyla und Mike können gar nicht mehr voneinander ablassen. Kims Eifersucht hält die beiden Turteltauben nicht mehr auf – wird dafür jetzt ein ganz anderer Dschungelcamper zu Mikes Konkurrenten? Bei der Dschungelprüfung müssen sich unterdessen zwei Stars in luftiger Höhe beweisen.

Erst einmal gab es aber große Aufregung um ein Stück Kamelfleisch. Dieses hatte „No Angels“-Sängerin Lucy in ihrer Dschungelprüfung zum Abendessen für die Stars erkämpft. Munter schnitt Lucy das Fleisch in Stückchen und verteilte es an die anderen Dschungelcamper – Reality-Star Kim Virginia und Influencer Twenty4Tim hatten dabei jedoch klare Präferenzen. „Kannst du mir Fleisch geben ohne Fett, sonst kann ich das nicht essen“, so Kim zu Lucy. Bei Reality-Stars Fabio Knez und Mike Heist kam diese Kleinlichkeit gar nicht gut an: „Sucht ihr euch die besten Stücke raus? Mike, für uns gibt es nur die fettigen und verbrannten!“, beschwerte sich Fabio und warf Kim vor, sie habe keinen Teamgeist.

Gute Stimmung im Camp nach Kims Rauswurf

Streit um das Kamelfleisch in der RTL -Show: Lucy Diakovska (v.l.) schneidet das Fleisch für Fabio Knez, Twenty4Tim, Kim Virginia, Leyla Lahouar und Mike Heiter zurecht. RTL Streit um das Kamelfleisch in der RTL-Show: Lucy Diakovska (v.l.) schneidet das Fleisch für Fabio Knez, Twenty4Tim, Kim Virginia, Leyla Lahouar und Mike Heiter zurecht.

Den braucht Kim jetzt auch nicht mehr, schließlich erhielt sie in Folge 14 die wenigsten Zuschauerstimmen und musste nun das Camp verlassen. Während die 27-Jährige nach ihrem Abschied am Strand ein Glas Champagner schlürfte, waren auch die restlichen Stars im Dschungel in Feierlaune. „Ich habe überlebt!“, mit diesen Worten freute sich besonders Mike über den Rauswurf seiner Ex-Flamme, die immer wieder alle Kandidaten mit ihren Eifersuchts-Szenen genervt hatte. Auch Leyla, die regelmäßig mit Kim wegen Mike in Konkurrenz stand, war erleichtert.

Das könnte Sie auch interessieren: Dschungelcamp: Tränen-Ausbruch, Läster-Attacke, Turtelei – und dieser Star ist raus

Apropos Eifersucht: Während die Turteltauben Leyla Lahouar und Mike zusammen Nachtwache hielten, kamen sie auf einen bestimmten Dschungelcamper zu sprechen. Was da vor ein paar Tagen mit Tim lief, wollte Mike von Leyla wissen. Die winkte ab: Das sei nur ein Kuss aus Spaß gewesen. „Er hat auch gesagt, dass er dich gut findet“, bohrte Mike weiter. Einen entscheidenden Punkt schien Mike dabei aber vergessen zu haben: „Der steht doch gar nicht auf Frauen“, klärte Leyla verwirrt auf. „Ich glaube, da findet er dich schon besser!“

Dschungelprüfung: Mike und Tim in luftiger Höhe

Im Sinne der Zweisamkeit durfte Mike schließlich auch mit Tim in die Dschungelprüfung. Hier war Balance gefragt, denn die beiden Promis mussten auf den Vorsprüngen einer Mauer bis zu fünf Sterne einsammeln. Die Schwierigkeit: Die beiden standen jeweils auf unterschiedlichen Seiten der Mauer und konnten sich nicht sehen. Beide sammelten jeweils Sternhälften, die sie dann durch eine Luke dem anderen weiterreichten. Die andere kleine Schwierigkeit: Die Mauer schwebte drei Meter über dem Wasser! Den ersten Stern sicherte sich das Duo, dann verloren sie das Gleichgewicht und es folgte das erste Bad im Wasser. Trotzdem reichte es letztlich für drei von fünf Sternen.

Twenty4Tim (l.) und Mike Heiter mussten bei ihrer Prüfung im RTL -Dschungelcamp das Gleichgewicht behalten. RTL Twenty4Tim (l.) und Mike Heiter mussten bei ihrer Prüfung im RTL-Dschungelcamp das Gleichgewicht behalten.

Am Ende wurde es dann noch einmal ganz romantisch im Dschungel: Seitdem Kim weg ist, geben sich Leyla und Mike ganz innig. Nach Mikes Dschungelprüfung gingen die beiden gemeinsam in den Weiher. „Komm, wir machen Dirty Dancing“, schlug Mike vor. Filmreif, wie Patrick Swayze in der beliebten Romanze, hob Mike Leyla schließlich aus dem Wasser. Im Dschungeltelefon schwärmte Mike: „Ich bin voll gerne bei Leyla in der Nähe. Ich mag ihren Charakter, ihr Körper ist auch top.“ Bald können die beiden auch außerhalb des Dschungels die Zweisamkeit genießen – am Sonntagabend läuft bei RTL das „Ich bin ein Star“-Finale.