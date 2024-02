Dschungelcamp: Wer sich im Finale die Dschungelkrone sicherte

Finale vom Dschungelcamp! Lucy Diakovska, Leyla Lahouar und Twenty4Tim sind die drei letzten Busch-Promis der diesjährigen „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“-Staffel. In den letzten Prüfungen sahnen zwei Finalisten ab – doch ein Star enttäuscht total. Wer wird Dschungelkönig oder -königin 2024?

Freud und Leid liegen im Dschungel nah beieinander: Nachdem Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden, dass Leyla, Lucy und Tim im Finale stehen, weint Lucy vor Glück. Mike und Fabio, für die am wenigsten Zuschauer:innen anriefen und deshalb rausfliegen, sind hingegen niedergeschlagen: „Es ist schon traurig. Es wäre ja nur noch ein Tag gewesen. Schade, dass ich nicht das Finale oder die Krone mitgenommen habe. Das war’s mit Reality!“, sagt Mike.

Ob man den 31-Jährigen künftig tatsächlich nicht mehr im Trash-TV sehen wird? Zumindest hätte der dann mehr Zeit für Leyla, mit der er während des Dschungels turtelte…

Dschungelcamp: Drei Prüfungen zum Schluss

Wie es sich gehört, müssen die drei Finalisten jeweils eine Prüfung absolvieren und Sterne für das große Abschiedsmahl erspielen. Influencer Twenty4Tim muss fünf Minuten lang einer Grube mit Schlangen und Pythons liegen und währenddessen Sterne aufschrauben.

Twenty4Tim schlägt sich in der Schlangengrube ausgezeichnet. RTL Twenty4Tim schlägt sich in der Schlangengrube ausgezeichnet.

Der taffe Kölner schlägt sich ausgezeichnet, bleibt ruhig und konzentriert. Am Ende holt er alle fünf Sterne und erspielt somit drei Vorspeisen für das Abendessen, sein Lieblingsgetränk (Pfirsich-Eistee) und Augenpads, sein persönliches „Goodie“.

Dschungelcamp-Finale: Lucy muss in die Essensprüfung

Für Lucy heißt es: Ran an den Speck – beziehungsweise eher Ran an die Tarantel! Neben der Spinne muss sie unter anderem Schweine-Uterus, Krokodilherz und Bullenpenis essen. Am Ende sagt Sonja: „Lucy, du Maschine!“ Die „No Angels“-Sängerin erkämpft nämlich vier von fünf Sternen und somit drei Hauptspeisen für das gemeinsame Abendmahl sowie ihren Lieblingsdrink: ein Kokosnusswasser.

Lucy beißt die Zähne zusammen und erkämpt sich vier von fünf Sternen. RTL / Stefan Thoyah Lucy beißt die Zähne zusammen und erkämpt sich vier von fünf Sternen.

Fünf Sterne, vier Sterne: Die Stars liefern ab! Einzig Leyla legt eine enttäuschende Performance hin. Die 27-Jährige ist liegend auf einer großen Platte festgeschnallt. Unzählige Mehlwürmer werden auf sie geschüttet, es folgen Fleischabfälle, grüne Ameisen. Drei Minuten hält Leyla das aus. Doch dann kündigen die Moderatoren an, dass Spinnen und Skorpione die nächsten tierischen Besucher sein werden – „Nein!!! Nein!!! Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, schreit Leyla zappelnd. Der verbotene Satz! Alle Sterne sind verloren, es gibt keinen Nachtisch für das Abendmahl.

Leyla enttäuscht auf ganzer Linie: Am Ende geht sie mit null Sternen zurück ins Camp. RTL / Stefan Thoyah Leyla enttäuscht auf ganzer Linie: Am Ende geht sie mit null Sternen zurück ins Camp.

Das Essen schmeckt natürlich am Ende trotzdem: Bruschetta, Cheeseburger, Süßkartoffelpommes, Döner – nach zwei Wochen Busch-Essen sind diese Köstlichkeiten natürlich besonders lecker.

Dschungelcamp: Dieser Star holte sich die Krone

Um kurz vor halb eins in der Nacht steht dann fest: Lucy Diakovska ist Dschungelkönigin. Für die „No Angels“-Sängerin, die im Dschungelcamp einen energiegeladenen Auftritt ablieferte und in den Prüfungen ordentlich Punkte holte, riefen die meisten Zuschauer:innen an. Fassungslos springt die 47-Jährige auf, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, umarmt das Moderator:innen-Duo und bricht in Tränen aus. „Ohhhh, Leute, Leute“, ruft sie immer wieder. „Oh, das gibt’s nicht.“

Reality-TV-Darstellerin Leyla Lahouar, die mit Flirt- und Zoff-Freunde wesentlich zum Unterhaltungswert der Show beitrug, ist Zweite. Influencer Tim Kampmann, bekannt als Twenty4Tim, landet auf dem dritten Platz. (elu/due)