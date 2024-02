Sex-Talk und Pöbeleien im Dschungelcamp-Halbfinale – zwei Stars sind raus!

Halbfinale im Dschungelcamp! Noch fünf Camper hocken im Busch und kämpfen um den Sieg von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Natürlich geht es wieder um die Turteleien zwischen Mike und Leyla, Fabio versucht einen Kuss zwischen den beiden zu arrangieren und „No Angels“-Lucy wird zum Teufelchen.

Am Anfang geht’s direkt zur Sache: Die Camper reden über Sex. Mike erklärt, dass für ihn Geschlechtsverkehr beim dritten Date wichtig sei – Leyla ist verwundert. Sie will’s genauer wissen und fragt, wie oft Mike in der Woche „vögele“. „Mal zweimal in der Woche und mal zwei bis drei Wochen gar nicht“, so seine Antwort.

Dschungelcamp: Leyla und Mike kommen sich immer näher

Für Leyla ist das natürlich eine wichtige Info – angesichts der sich anbahnenden Liaison zwischen Mike und ihr. Seitdem Mikes Kumpel Eugen den beiden Turteltauben freie Fahrt gegeben hat und seine Ex-Affäre Kim aus dem Camp gewählt wurde, kommen sich die beiden immer näher.

Leyla ist von dem 31-Jährigen hin und weg – doch hat sie überhaupt eine Chance bei Mike? „Ich würde gern in seinen Kopf reinschauen, um mal zu wissen, was da so rumschwirrt. Es kann schon sein, dass er vorsichtiger ist, wenn er Frauen kennenlernt, vor allem in einer Show“, sagt sie zu Mitcamper Fabio. Sex vor der Kamera schließt sie aber aus: „Das würde ich hier nie machen.“

„No Angels“-Lucy wird zum Teufelchen!

Die Nacht verbringen die beiden aber trotzdem zusammen: Nur in Unterwäsche bekleidet schlüpfen sie in einen Schlafsack. Doch die Kuschelei auf der Pritsche ist schnell wieder zu Ende. Grund dafür: Die pöbelnde „No Angels“-Lucy!

„Es gibt noch Holz zu holen!“, blufft sie Mike an. Dieser will das gemütliche Beisammensein mit Leyla aber nicht unterbrechen und schimpft: „Was wir hier haben, reicht doch!“ Doch Lucy lässt nicht locker – und Mike ist sauer. „Wie unnötig, Alter!“, motzt er und und steht auf. Leyla sieht das genauso: „Echt unnötig.“

Echt unnötig finden die Stars wohl auch die ganzen Dschungelprüfungen, die sie im Laufe der „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“-Staffel bestehen müssen – doch für die Zuschauer ist es wohl immer ein Highlight, wenn sich die Promis durch die Ekel-Prüfungen kämpfen.

Die fünf „Dschungelcamp“-Teilnehmer müssen bei „Creek der Sterne“ die Zähne zusammenbeißen. RTL Die fünf „Dschungelcamp“-Teilnehmer müssen bei „Creek der Sterne“ die Zähne zusammenbeißen.

Im Halbfinale müssen alle fünf Camper antreten. Lucy, Leyla, Mike, Fabio und Tim kämpfen bei „Creek der Sterne“ gegen heftigen Wind, sintflutartigen Starkregen, Monsterwellen und unbekannte Flugobjekte an, um die fünf Sterne zu ergattern. Die fünf Camper beißen die Zähne zusammen und erkämpfen alle Sterne – eine Top-Leistung! „Wirklich beeindruckend“, lobt Moderator Jan Köppen.

Seit 16 Tagen sind die Promis im australischen Dschungel – und das hat Spuren hinterlassen: „Der Schlafentzug ist das Schlimmste! Mein Gehirn kann nicht mehr denken. Körperlich, mental, einfach alles am Ende“, so das Fazit von Mike. Influencer Twenty4Tim sagt: „Ich habe überall Mückenstiche. Meine Nägel sind ruiniert und ich habe ein paar Pfündchen verloren.“

Am Ende geht es nochmal um Mike und Leyla – ihre Liasion hat die diesjährige Dschungel-Staffel wie wohl kein anderes Thema geprägt. Fabio will den beiden jetzt ein bisschen helfen und bietet Leyla an, Mike zu fragen, warum es bisher nicht zum Kuss gekommen ist. Gesagt, getan. Mikes Antwort: „Die Zahnpasta ist nicht meine Zahnpasta.“ Er fühle sich nicht wohl, die Umstände würden nicht passen. Mike sei es jetzt wichtig, keinen Druck aufzubauen. „Ich bin nicht hier, um eine Liebessache zu machen. Ich finde, ich bin hier genug frauenbelastet gewesen.“

Die Dschungel-Reise ist für Mike und Fabio am Samstag zu Ende gegangen. Für die beiden haben die wenigsten Zuschauer angerufen – damit stehen Leyla, Lucy und Tim im Finale, das am Sonntag ab 22.15 Uhr bei RTL zu sehen ist. Der Sender dürfte nach dem Staffelbestwert von 4,12 Millionen Zuschauern (Marktanteil 19,9 Prozent) beim Finale auf noch höhere Einschaltquoten hoffen – von den Höhenflügen früherer Staffeln mit sieben Millionen und mehr Zuschauern dürfte man aber weit entfernt bleiben. (elu)