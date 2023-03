Bill Kaulitz gibt’s jetzt als Straßenmagazin – was Joko damit zu tun hat

Auch „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz (33) hat nun sein eigenes Magazin. Anders als bei Promi-Kolleg:innen wie Barbara Schöneberger (49) oder Guido Maria Kretschmer (57) verbirgt sich dahinter allerdings kein Personality-Heftchen, sondern eine Aktion für Menschen ohne festen Wohnsitz. ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt (44) ist daran nicht ganz unbeteiligt.

Bill Kaulitz ist Sieger der fünften Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“. In der ProSieben-Sendung, in der Joko Winterscheidt als „Besitzer“ gegen vier Kandidat:innen darum zockt, die Ausgabe der jeweils folgenden Woche moderieren zu dürfen, setzte sich der 33-Jährige am Sonntagabend gegen Rapper Sido (42) durch. Weil es das Staffelfinale war, gab es als Preis nicht die Moderation, sondern – wie in der Show üblich – ein eigenes Rätselheft: „Bills witziges Rätsel-Karussell“.

Mit Bill Kaulitz: ProSieben macht Aktion für Straßenmagazine

Zuvor ging diese Ehre bereits an Schauspieler Elyas M’Barek (40), Rapperin Shirin David (27), Schauspielerin Nilam Farooq (33) und Joko Winterscheidt selbst. Die bisher vier erschienenen Ausgaben des „Rätsel-Karussells“ lagen allesamt am Folgetag des Finales als echtes Print-Magazin in den Zeitschriftenregalen der Republik.

Deutschland hat eine neue Rätsel-Ikone! Bill Kaulitz gewinnt das Staffel-Finale von #WSMDS. Damit ziert er sein eigenes Rätselheft. „Bills witziges Rätsel-Karussell“ ist ab morgen in deutschen Großstädten als Obdachlosenzeitung erhältlich. Kauft fleißig. Lasst Trinkgeld da. pic.twitter.com/8CnSeR7wSV — ProSieben (@ProSieben) March 26, 2023

Jetzt hat sich ProSieben einen Kniff einfallen lassen: Das Bill Kaulitz gewidmete Heft erscheint als Straßenmagazin. 2,50 Euro kostet eine Ausgabe. Mit der Aktion wollen der TV-Sender und die Berliner Stiftung „Dojo Cares“, hinter der die Agentur „Dojo“ steckt, obdach- und mittellose Menschen sowie Straßenmagazine unterstützen.

Fans aus Hamburg schauen allerdings in die Röhre. „Das Rätsel-Karussell ist bei Straßenverkäufer:innen in Dortmund, Bochum, Münster, Bremen und Berlin erhältlich“, sagte ein ProSieben-Sprecher auf MOPO-Nachfrage.