Kahlschlag bei Gruner + Jahr: Diese Promi-Magazine werden eingestellt

RTL setzt den Rotstift an – und zwar massiv: 700 Arbeitsstellen und etliche Magazintitel fallen weg beim einstigen Hamburger Traditionsverlag Gruner + Jahr, der in dem Kölner Medienkonzern aufgegangen ist. Nur 13 Kernmarken bleiben, einige Verkaufsverhandlungen stehen noch aus.

Gruner + Jahr: Welche Magazine werden eingestellt?

Insgesamt verabschiedet sich der Medienkonzern von 23 Magazinen – darunter Barbara Schönebergers Magazin mit dem gleichnamigen Titel „Barbara“ sowie Guido Maria Kretschmers Magazine „Guido“ und „Guidos Deko Queen“. Auch der „GEO“-Ableger „GEO Wohllebens Welt“ von Peter Wohlleben, Promi-Förster und Autor, wird eingestellt.

Weitere Titel, die eingestellt werden sind: „Brigitte Woman“, „Brigitte Wir“, „Brigitte Leben!“, „Brigitte Be Green“, „Brigitte Mom“, „Chefkoch“ (Print), „Eltern“ (Print), „Eltern Family“, „GEO Saison“, „GEO Kompakt“, „GEO Wissen“, „GEO Wissen Gesundheit“, „GEO Wissen Ernährung“, „GEO Epoche“, „GEO Epoche Edition“, „GEO Epoche Panorama“, „GEO Walden“, „Stern View“ und „Stern Gesund Leben“.

Gruner + Jahr: Welche Magazine sollen verkauft werden?

Einen Verkauf prüft RTL für folgende Magazine: „11 Freunde“, „Art“, „Beef“, „Business Punk“, „Essen und Trinken“, „Essen und Trinken: Für jeden Tag“, „Essen und Trinken: Für jeden Tag Low Carb“, „Einfach Hausgemacht“, „Flow, Land & Berge“, „Landlust“, „Landlust Zuhaus“, „Landlust Auf Reisen“, „Living At Home“, „Living At Home Spezial“, „Living At Home Edition“, „P.M.“, „P.M. Fragen & Antworten“, „P.M. History“, „P.M. Logik Trainer“, „Salon“ sowie die Beteiligungen an der Deutschen Medien-Manufaktur (DMM) und am „11 Freunde Shop“.

Gruner + Jahr: Welche Magazine bleiben?

Welche Magazine bleiben? An 13 Titeln hält der Konzern fest, plant eine Weiterentwicklung mit Investitionen in Höhe von etwa 80 Millionen Euro, so Bertelsmann-Geschäftsführer Thomas Rabe. Bei diesen Kernmarken handelt es sich um „Brigitte“, „Capital“, „Couch“, „Chefkoch“ (Digital), „Eltern“ (Digital), „GEO“, „GEO Lino“, „GEO Lino Mini“, „Gala“, „Häuser“, „Schöner Wohnen“, „Stern“ sowie „Stern Crime“. (mwi)