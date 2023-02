Militärexperte Masala: „Das könnte Putin den Kopf kosten“

Sowohl der russische Präsident Putin als auch der ukrainische Präsident Selenskyj setzen derzeit auf eine Fortsetzung des Krieges. Der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München ist als entschiedener Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine bekannt. Er rechnet aber nicht damit, dass der Krieg auf dem Schlachtfeld beendet wird. Vielmehr glaubt der Militärexperte, dass der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj letztlich in Verhandlungen eintreten werden.



Frage: Herr Masala, manche Experten glauben, dass sich der Ukraine-Krieg noch jahrelang hinziehen und die Front dann irgendwo einfrieren wird, so dass eine offiziell nicht anerkannte Grenze zwischen der Ukraine und den russisch besetzten Gebieten entsteht. Glauben Sie das auch?

Carlo Masala: Ich glaube nicht, dass der Konflikt eingefroren werden wird. Ich glaube, dass es für lange Zeit in einen Stellungskrieg übergehen wird, aber nicht in dem Sinne, dass quasi eine Waffenruhe herrscht, beide Seiten Territorien halten und es nur hin und wieder zu kleinen Scharmützeln kommt. Ich glaube, die Versuche, die Linien zu durchbrechen und Gebiete zu erobern, werden noch sehr lange anhalten. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob es der Nato gelingt, die Waffenlieferungen an die Ukraine nachhaltig zu machen.

„Waffen gehen halt kaputt“

Nachhaltig im Sinne von regelmäßigem Nachschub?

Ja. Waffen gehen halt kaputt. Die Ukraine braucht ständig weiter Unterstützung. Da ist die Frage, wie lange die NATO- und die EU-Staaten auf Dauer in der Lage sind, das zu garantieren.

Wenn es nicht garantiert wird – worauf Putin sicherlich hofft –, sieht es übel aus für die Ukraine?

Dann sieht es übel aus für die Ukraine, vor allem in der Munitionsfrage. Wenn denen die Munition ausgeht, hat Russland natürlich einen Vorteil.

Und wenn man mal davon ausgeht, dass der Nachschub sichergestellt wird, wie wird es dann Ihrer Meinung nach weitergehen?

Das ist sehr schwer vorherzusagen. Wenn wir jetzt nur mal auf die nächsten Monate schauen, da wird die entscheidende Frage sein, ob es den Ukrainern gelingt, die südliche von der östlichen Front zu trennen, da also einen Keil reinzutreiben. Das wäre ein schwerer Schlag für die Russen, weil dann auch die Krim unter Druck käme.

Kreml-Knackpunkt Krim

Und die Krim ist den Russen noch wichtiger als der Donbass?

Richtig. Sollte die Krim fallen, könnte das die russische Kosten-Nutzen-Kalkulation völlig verändern. Das könnte Putin sogar den Kopf kosten.

Aber dann bestünde sicherlich die Gefahr einer gefährlichen Eskalation mit Atomwaffen.

Das sehe ich erstmal nicht. Warum sollte das passieren?

Weil Putin dann sagt: Jetzt geht’s ums Ganze, und deshalb setze ich alles auf eine Karte.

Aber das würde ihm doch nicht viel helfen. Das ist doch der Punkt, den man sehen muss: Für den Fall, dass er strategische Atomwaffen gegen die NATO-Staaten einsetzt, ist ihm angedroht worden, dass verschiedene Flughäfen der strategischen Flotte dem Erdboden gleich gemacht und die Schwarzmeerflotte versenkt wird. Setzt er taktische Nuklearwaffen in der Ukraine ein, kann er militärisch nichts verändern. Die Ukrainer werden dann ja nicht aufhören zu kämpfen. Eine solche Waffe hat ja gar nicht die Zerstörungskraft, jetzt gleichsam das halbe Land zu verwüsten.

Carlo Masala (54), Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, ist einer der bekanntesten Experten für den Ukraine-Krieg. Er hat sich schon früh für die Lieferung von Kampfpanzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine ausgesprochen. picture alliance/dpa | Sven Hoppe Carlo Masala (54), Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, ist einer der bekanntesten Experten für den Ukraine-Krieg. Er hat sich schon früh für die Lieferung von Kampfpanzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine ausgesprochen.

Das heißt also, Sie rechnen selbst für den Fall großer ukrainischer Erfolge nicht mit einer nuklearen Eskalation?

Die nukleare Option darf man nicht aus den Augen verlieren, aber sie ist keine Option, die ihm politisch oder militärisch weiterhelfen kann. Nuklearwaffen wären sicherlich sehr schockierend gewesen, als die NATO-Staaten angefangen haben, über die Lieferung von schweren Waffen nachzudenken. Aber mittlerweile ist doch schon alles längst in der Ukraine. Also wovon sollte uns das noch abhalten?

Vielleicht würde der Westen unter dem Druck einer panischen Bevölkerung dann doch zurückweichen und die Waffenlieferungen einstellen.

Das glaube ich nicht. Der Westen hat sich darauf festgelegt, dass der Einsatz von Nuklearwaffen für die Russische Föderation katastrophale Konsequenzen haben würde. Sollten dem dann nicht auch Taten folgen, würde man einer revisionistischen Macht mit Atomwaffen ja noch ein Argument liefern, ihr Territorium gewaltsam zu erweitern.

Das könnte Sie auch interessieren: Putins Bluthund will Ostdeutschland „zurück“

Zusammenfassend kann man also sagen, dass Sie davon ausgehen, dass der Konflikt letztlich auf dem Schlachtfeld entschieden wird?

Nein, das ist ein Missverständnis. Auf dem Schlachtfeld werden die Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen. Das ist mein Punkt.

Und wenn die Ausgangssituation der Ukraine auf dem Schlachtfeld günstig ist, geht sie entsprechend stark in die Verhandlungen hinein?

Genau. Der zentrale Punkt ist: Wenn es sich für die Ukraine günstig entwickelt, kann sich die russische Kosten-Nutzen-Kalkulation – nämlich: die Fortsetzung des Krieges verspricht größere Gewinne als das Stoppen – verändern. Und dann sind möglicherweise Friedensverhandlungen denkbar.

Experte: Putin ist nicht irrational

Aber ist Putin wirklich so rational, wie Sie es darstellen? Ist er wirklich derjenige, der sagt: Okay, das sieht jetzt militärisch schlecht aus für mich, da werde ich jetzt mal verhandeln?

Ich kann nicht in Putins Kopf reingucken, aber haben Sie bisher irgendeine irrationale Bewegung der Russischen Föderation gesehen? Ich nicht. Irrational wäre es zum Beispiel gewesen, Nuklearwaffen einzusetzen. Hat Putin das gemacht? Nein. Er hat Fehler gemacht, ja, aber ich kann auch als rational denkender Mensch Fehler begehen.

Was die Verhandlungen betrifft: Da hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ja per Dekret ausgeschlossen, mit Putin zu verhandeln.

Mit dem Dekret will er nur ausschließen, dass Kräfte in der Ukraine, die mit Putin verhandeln wollen, das an ihm vorbei tun.

Das könnte Sie auch interessieren: Russland im Vorteil? Wochen der Wahrheit für die Ukraine

Das heißt nicht, dass er letztlich nicht verhandeln wird, wenn die Zeit dafür reif ist?

Natürlich wird er verhandeln. Militärisch lässt sich der Konflikt nicht in dem Sinne lösen, dass die ukrainische Armee den letzten russischen Soldaten von ukrainischem Territorium vertreibt. Das wird nicht funktionieren. Also von daher: Wenn es die Möglichkeit für Verhandlungen ohne russische Vorbedingungen gibt, ist Selenskyj derjenige, der auch am Verhandlungstisch sitzen wird.

Auch Putin wird irgendwann verhandeln müssen

Und Putin sowieso?

Ja.

Aber kann Putin Friedensverhandlungen und große Zugeständnisse an die Ukraine überleben?

Das ist schwierig zu sagen. Ich bin kein Russland-Experte. Aber so wie es sich für mich darstellt, ist es so: Dieser Staat ist am 24. Februar 2022 von einem autoritären in einen totalitären Staat übergegangen, und da stellt sich mir die Frage, ob Putin selbst so etwas nicht als Erfolg verkaufen könnte. Er kontrolliert sämtliche Medien.

Das könnte Sie auch interessieren: Biden-Besuch in der Ukraine: Putin erfuhr erst kurz vorher davon

Aber er kann nicht alles als Erfolg verkaufen: Als die russischen Streitkräfte im vergangenen Herbst schwere Rückschläge hinnehmen mussten, gab es durchaus deutliche Kritik von Seiten der extremen Hardliner, auch im Staatsfernsehen.

Das ist richtig. Aber letzten Endes hat Putin sie dann mit an Bord geholt und in die Verantwortung eingebunden. Für mich sieht es so aus: Wenn er bei den Friedensverhandlungen der Verhandlungsführer sein wird, dann hat er es schon überlebt, denn dann hält er die Fäden weiter in der Hand. Und dann kann er es auch zuhause als Erfolg verkaufen.