Biden-Besuch in der Ukraine: Putin erfuhr erst kurz vorher davon – Reiseroute unklar

Der Hochrisiko-Trip wurde unter höchster Geheimhaltung geplant: Kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine besucht US-Präsident Joe Biden die Hauptstadt Kiew. Es sind starke Bilder für die Welt, es ist eine große Geste für die Ukrainer – und ein Affront für Kremlchef Putin. Mehr Symbolik geht nicht.

US-Präsident Joe Biden steht mitten in Kiew. Neben ihm der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Die Sonne scheint, Biden trägt seine Piloten-Sonnenbrille. Zeitweise dröhnt über ihnen Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt an diesem denkwürdigen Montag. Selenskyj spricht von einer „historischen“ und „mutigen“ Visite, als er seinen Amtskollegen aus den USA auf dem roten Teppich im Präsidentenpalast begrüßt. Stolz lächelt der 45-Jährige an der Seite seiner Ehefrau Olena Selenska. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine stattet Biden dem Land einen überraschenden und dramatischen Blitzbesuch ab, der eine wichtige Botschaft an die Ukraine und die Welt sendet, aber auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Am frühen Montagmorgen trifft Biden in Kiew ein, erst gegen Mittag verlässt er die Millionenmetropole wieder. In den paar Stunden dazwischen besucht der 80-Jährige neben dem Präsidentenpalast das weltberühmte Michaelskloster, läuft im dunklen Mantel und mit einer Krawatte in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb an Selenskyjs Seite an Heiligenbildern vorbei – direkt im Herzen der Stadt. An den Mauern des Klosters sind auch Fotos gefallener Soldaten mit Namen und Lebensdaten zu sehen. Es sind Hunderte.

Biden: Putin dachte, die Ukraine sei schwach

„Putin dachte, dass die Ukraine schwach und der Westen gespalten ist. Er dachte, dass er uns überrumpeln könnte“, sagt Biden. „Ich glaube nicht, dass er das noch denkt.“ Die westlichen Verbündeten hätten Kiew bereits 700 Panzer, Tausende Schützenpanzer und Artilleriesysteme und knapp zwei Millionen Artilleriegeschosse geliefert, zählt er auf. Und kündigt noch mehr Nachschub an.

Auf einer Gedenkplatte auf dem Parlamentsvorplatz wird Bidens Name verewigt – wie zuvor schon der von Polens Präsident Andrzej Duda und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Eine besondere Ehre. Nur wenige schaffen es auf die „Allee des Mutes“. Weder Bundeskanzler Olaf Scholz noch der französische Präsident Emmanuel Macron, die bereits im Juni nach Kiew reisten, wurden auf diese Weise gewürdigt.

Die Vereinigten Staaten sind Kiews mächtigster Verbündeter. Die Amerikaner haben der Ukraine seit Kriegsbeginn allein Waffen und Munition im Umfang von fast 30 Milliarden US-Dollar zugesagt. Dazu kommt humanitäre und wirtschaftliche Hilfe. Biden bringt neue finanzielle Zusagen mit bei seinem Besuch in Kiew – und vor allem die Ansage: Wir werden euch weiter unterstützen, solange ihr uns braucht. Wir lassen euch nicht alleine. Biden hat dies schon oft gesagt, doch eindrucksvoller ist die Nachricht, wenn er sie mitten in Kiew persönlich an Selenskyj und die Ukrainer überbringt.

Biden ließ lange mit seinem Besuch auf sich warten. In den vergangenen Monaten eilte ein europäischer Regierungschef nach dem anderen nach Kiew, mancher mehrfach. Biden schickte zwar mehrere hochrangige Regierungsmitglieder in die Ukraine – und seine Ehefrau. Nur er selbst reiste lange nicht hin. Zu groß die Sicherheitsrisiken, zu groß der logistische Kraftakt.

Biden in der Ukraine: Kurzbesuch mit großer Symbolkraft

Der Besuch genau zu diesem Zeitpunkt hat dafür umso mehr Symbolkraft: Vier Tage vor dem düsteren Jahrestag des Kriegsbeginns und einen Tag, bevor sich Putin mit einer Rede an seine Nation wenden will, reist der Anführer des Westens mitten in das Kriegsland. Biden wählt nicht etwa einen etwas abgelegeneren, sichereren Ort nahe der Grenze zu Polen für seinen Besuch, sondern das stolze Herz der Ukraine: die Hauptstadt Kiew. Dass er hier gleich mehrere Stunden bleibt, mit Selenskyj gleich mehrere symbolträchtige Orte besucht, neben ihm, Seite an Seite, unter freiem Himmel durch die Stadt läuft, während Luftalarm tönt, ist eine echte Machtdemonstration gegenüber Putin. Auch wenn die russische Seite wenige Stunden vorher informiert wurde, wie Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, verrät.

Es sind starke Bilder für die Welt, es ist eine große Geste für die Ukraine – und eine unmissverständliche Botschaft an den Kremlchef: Sieh her, wir stehen zusammen, und wir haben keine Angst vor dir. Mehr Symbolik geht nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Joe Biden in Kiew: Ein herzliches „F*ck you, Putin!“

Noch nie habe ein US-Präsident ein aktuelles Kriegsgebiet besucht, ohne dass – wie etwa im Irak oder in Afghanistan – auch eigenes Militär vor Ort ist, um den Besuch abzusichern, betont das Weiße Haus. Dies sei „beispiellos“. Vor dem Kriegsjahrestag sei es Biden wichtig gewesen, die Reise zu unternehmen, trotz der Gefahren.

Biden-Trip unter maximaler Geheimhaltung geplant

Das Weiße Haus plante den Hochrisiko-Trip unter maximaler Geheimhaltung. Laut offiziellem Programm hätte Biden erst in der deutschen Nacht zu Dienstag nach Polen aufbrechen sollen. Stattdessen stahl sich der US-Präsident, der eigentlich rund um die Uhr unter Beobachtung steht, einen Tag früher davon, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Die US-Regierung hüllt sich zunächst in Schweigen, wie genau Biden nach Kiew gereist ist – wieder aus Gründen der Sicherheit. Die „New York Times“ schreibt, Biden sei in der Nacht zu Montag erst mit der Regierungsmaschine Air Force One nach Polen geflogen, dort in einen Zug gestiegen, wie so viele Staats- und Regierungschefs vor ihm, und knapp zehn Stunden quer durch die Ukraine bis nach Kiew gefahren.

Den US-Präsidenten über derart viele Stunden auf ukrainischem Boden zu haben, ist ein gigantisches Sicherheitsrisiko – noch dazu ohne amerikanisches Militär im Land. Doch der Druck auf Biden war zuletzt gestiegen, selbst in die Ukraine zu reisen, nicht nur wegen der Besuche Dutzender anderer Staats- und Regierungschefs. Auch der ukrainische Präsident hatte in den vergangenen Wochen erhebliche Risiken auf sich genommen und inmitten des Krieges sein Land verlassen, um zu seinen wichtigsten Verbündeten zu reisen – wie im Dezember zu Biden ins Weiße Haus nach Washington. Der Gegenbesuch des US-Präsidenten ist nun ein Signal der Entschlossenheit des Westens und der Solidarität mit der Ukraine.

Alle aktuellen Infos zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsticker.

Und es ist nicht zuletzt ein Signal der Stärke eines US-Präsidenten, der kurz davor steht zu verkünden, ob er für eine zweite Amtszeit antritt und der wegen seines hohen Alters innenpolitisch unter Druck steht. Der Kiew-Besuch ist ein wichtiger Moment in Bidens Präsidentschaft.

Noch vor einem Jahr hatte Selenskyj selbst mehrfach öffentliche Warnungen vor einem Angriff Russlands in den Wind geschlagen. Biden hingegen warnte immer wieder vor der Gefahr – und behielt auf bittere Weise Recht. Auch das schwingt mit bei diesem Besuch.

Eigentlich hatte Putin damit gedroht, auch Kiew einzunehmen. Aus den Vororten der Hauptstadt musste er aber schnell seine Truppen abziehen. Der Widerstand war zu groß. „Ein Jahr danach hält Kiew stand. Und die Ukraine hält stand“, sagt Biden. „Die Demokratie hält stand.“