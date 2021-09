Eine Ära geht zu Ende: Angela Merkel (CDU) tritt als Bundeskanzlerin ab. Wer wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger? Selten war ein Bundestagswahlkampf so spannend wie in diesem Herbst. Am Sonntag wählt Deutschland eine neue Regierung – doch bis sich die tatsächlich gefunden hat, dürfte es wohl etwas dauern. Wir halten Sie im MOPO-Ticker über die wichtigsten Entwicklungen rund um die Bundestagswahl auf dem Laufenden. Unseren Hamburg-Ticker zur Bundestagswahl finden Sie hier.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Neue Zahlen: So hat Deutschland gewählt

„Unglaublicher Fall von Wahlmanipulation“: FW-Chef veröffentlicht Prognose-Zahlen

Vertauschte Stimmzettel sorgen für Wahlchaos in Berlin

Fauxpas an der Urne: Laschet-Wahlzettel womöglich ungültig

Startschuss: Wahllokale geöffnet! SPD knapp vor der Union

Es hat sich ausgekämpft: So lief der Schlussspurt

So sieht es kurz vor dem Wahltag bei den Umfragen aus

Millionen Flyer wohl nicht verteilt – AfD sauer

40 Prozent Briefwähler erwartet

Das sagt Olaf Scholz zum Wahlergebnis

19.01 Uhr: Nach seinen beiden Konkurrenten trat nun auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor seine Fans. „Ich freue mich über das Wahlergebnis“, sagte Scholz. Es sei „ein großer Erfolg“. Auch er kündigte aber einen langen Wahlabend an. „Wir haben geworben dafür, dass in dieser Gesellschaft wieder mehr Respekt herrscht“, so Scholz weiter. Dass die Umfragen sich so gut entwickelt hätten, das sei „ein Auftrag“, die SPD-Wahlkampfversprechen umzusetzen.

Neue Zahlen: So hat Deutschland laut ZDF gewählt

18.51 Uhr: Beim ZDF haben die Parteien folgendes Ergebnis eingefahren:

CDU/CSU: 24,2%

SPD: 25,8%

Grüne: 14,7%

FDP: 10,1%

Linke: 5,0%

AfD: 11,8%

Wie hat eigentlich Hans-Georg Maaßen abgeschnitten?

18.50 Uhr: In Thüringen im Wahlkreis 196 (Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg) trat Hans-Georg Maaßen für die CDU als Direktkandidat an. Nach 48 von 418 erfassten Wahlbezirken liegt der SPD-Direktkandidat Frank Ullrich (29,8 Prozent) demnach vor Maaßen (23,0 Prozent). Vor dem Ex-Verfassungsschutzpräsident liegt sogar noch der AfD-Direktkandidat Jürgen Treutler (25,3 Prozent).

Das sagt Armin Laschet zum Wahlergebnis

18.49 Uhr: Danach gab auch Armin Laschet ein Statement ab. Im Konrad-Adenauer-Haus sagte er, das sei „ein ganz besonderer Wahlabend“ – und zwar weil Angela Merkel nicht mehr kandidiert habe. Sein erster Dank gelte deshalb ihr, so Laschet. „Uns war klar: ohne Amtsbonus wird das ein offener, ein harter Wahlkampf“, so Laschet weiter. Der Wahlabend sei eine „Ausnahmesituation“, es gebe aber noch keine gesicherten Zahlen. Klar sei dennoch: „Mit dem Endergebnis können wir nicht zufrieden sein.“ In jedem Fall stelle das Wahlergebnis Deutschland, die Union und alle demokratischen Parteien vor große Herausforderungen. Laschet sprach auch von einer wohl schwierigen Regierungsbildung, die aus drei Parteien bestehen könnte. „Gerade beim Klimaschutz“ müsse man in Zukunft mehr tun, so Laschet.

Das sagt Annalena Baerbock zum Wahlergebnis

18.48 Uhr: Als erste der drei Kanzlerkandidaten äußerte sich Annalena Baerbock zum Wahlergebnis. Sie freute sich zunächst über die wohl extrem guten Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo zeitgleich zur Bundestagswahl auch Landtagswahlen stattfanden. Man könne allerdings „nicht nur jubeln“, so Baerbock weiter. „Wir wollten mehr, das haben wir nicht erreicht. Auch aufgrund von eigenen Fehlern in unserer Kampagne. Auch Fehler von mir“, gab die Kanzlerkandidatin zu. Dennoch: „Man spürt, dieses Land braucht einen Aufbruch. Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl.“

Neue Prognose: So hat Deutschland laut Infratest dimap gewählt

18.45 Uhr: Nun gibt es neue Zahlen, und zwar vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap. Demnach haben die Parteien wie folgt abgeschnitten:

CDU/CSU: 24,7%

SPD: 24,9%

Grüne: 14,8%

FDP: 11,2%

Linke: 5,0%

AfD: 11,3%

Welche Koalitionen sind denn jetzt überhaupt möglich?

18.40 Uhr: Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern sich nach der Bundestagswahl wohl deutlich, die Sitzverteilung hängt aber unter anderem davon ab, ob es die Linke ins Parlament schafft.

Damit zeichnet sich eine komplizierte Regierungsbildung ab. Einzig denkbares Zweierbündnis wäre eine neue große Koalition, die aber weder SPD noch Union wollen. Deshalb dürfte es voraussichtlich zum ersten Mal ein Dreierbündnis im Bund geben. Rechnerisch sind mehrere Konstellationen möglich, entscheidend dürfte es dabei auf Grüne und FDP ankommen.

Sollte die SPD tatsächlich stärkste Partei werden, gilt es als wahrscheinlich, dass Scholz ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP bilden will, wie es in Rheinland-Pfalz bereits seit 2016 regiert. FDP-Chef Christian Lindner hat aber wiederholt Vorbehalte gegen eine solche Koalition im Bund angemeldet, er zieht klar die Union als Partner vor.

Sollte die CDU/CSU vor der SPD liegen, dürfte auch Laschet versuchen, eine Regierung mit Grünen und FDP zu bilden. Ein solches Jamaika-Bündnis, wie es in Schleswig-Holstein regiert, war 2017 im Bund an der FDP gescheitert. Diesmal dürften eher die Grünen bremsen. Vor allem in der Finanz- und der Klimapolitik sind die Differenzen zwischen Grünen und FDP groß. Als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen regiert Laschet bereits mit der FDP.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Laschet oder Scholz auch als Zweitplatzierte versuchen könnten, die Regierung zu bilden. Ein solcher Schritt wäre keineswegs neu: Willy Brandt wurde 1969 Kanzler einer sozialliberalen Koalition, obwohl die SPD nur auf Platz zwei gelandet war. Genauso war es bei Helmut Schmidt 1976 und 1980. Die CSU lehnt einen solchen Schritt allerdings ab.

Falls die Ergebnisse ausreichen, wäre auch eine rot-grün-rote Koalition denkbar. Die wird in großen Teilen von SPD und Grünen aber skeptisch gesehen, auch wegen der tiefgreifenden Differenzen mit der Linken in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Linke muss nach den Prognosen zwar befürchten, dass sie die Fünf-Prozent-Hürde verpasst, dürfte aber voraussichtlich trotzdem in den Bundestag zurückkehren. Sollte sie mindestens drei ihrer zuletzt fünf Direktmandate verteidigen, darf sie laut Grundmandatsklausel entsprechend ihres Zweitstimmenergebnisses ins Parlament einziehen.

Erste Reaktionen: Das sagen Parteivertreter zur Prognose

18.06 Uhr: Zu den Wahlverlierern zählt vermutlich die Union, für sie wäre es bei den aktuellen Zahlen das historisch schlechteste Ergebnis. Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte dazu im ARD-Interview, es sei weiter „ein Kopf-an-Kopf-Rennen“ und der Wahlabend ja noch lange nicht vorbei.

Hubertus Heil von der SPD sagte in der ARD ebenfalls, der Abend sei „noch jung“ und man habe bei der letzten Wahl ja weit hinter der Union gelegen – und jetzt „Kopf an Kopf“, das sei schon ein Erfolg. Lars Klingbeil ergänzte, es sei ein „knappes Ergebnis“ und in anderen Prognosen liege die SPD auch vorn und nicht gleichauf mit der Union. „Die SPD ist zurück, wir sind wieder zurück auf dem Platz.“

Katrin Göring-Eckardt von den Grünen zeigte sich „froh“ über das Wahlergebnis, auch wenn sie und ihre Partei sich „schon mehr erhofft“ hätten, gab sie im ARD-Interview zu. Sie versprach zeitgleich „100 Prozent Energie“ für eine mögliche Regierungsbildung. Ihr Kollege Anton Hofreiter sagte dem Bayerischen Rundfunk: „Wir hätten uns mehr erhofft.“ Jetzt gehe es darum, das Beste aus dem Ergebnis zu machen. Erst einmal aber freue er sich, dass das Ergebnis der Grünen deutlich stärker sei als bei der vorherigen Bundestagswahl.

Wolfgang Kubicki (FDP) kündigte an: „Heute feiern wir erstmal.“ Es sei ein starkes Ergebnis für seine Partei und daher wolle die FDP auch mitregieren. Volker Wissing ergänzte, man freue sich „riesig“, dass man zum zweiten Mal bei einer Bundestagswahl zweistellig abgeschnitten habe.

Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem „knappen Ergebnis“ und einer „sehr, sehr langen Wahlnacht“, die wohl anstehe. Man sei aber in jedem Fall „gesprächsbereit“ was mögliche Koalitionen angehe. Eine etwaige Fehleranalyse müsse noch ein wenig warten, so Dobrindt.

Für die AfD ging Alice Weidel ins ARD-Studio. Sie sagte, um die AfD würde in Sachen Regierungsbildung „wohl keiner herumkommen“. Moderator Ingo Zamperoni gab allerdings zu bedenken, dass mit der AfD ja keine andere Partei koalieren wolle. Tino Chrupalla sprach später von einem „sehr soliden Ergebnis“, mit dem er „sehr zufrieden“ sei.

Dietmar Bartsch von der Linken sprach in der ARD von einem „enttäuschenden Abend“, dessen Ursachen man tiefergehend analysieren müsse. Vor allem im Osten sei man wohl nicht mehr die „Kümmerer-Partei“. Seine Partei muss wohl um den Einzug in den Bundestag zittern.

Erste Prognose: So hat Deutschland gewählt

18.00 Uhr: Die erste ARD-Prognose ist da. Und so hat Deutschland demnach gewählt:

CDU/CSU: 25%

SPD: 25%

Grüne: 15%

FDP: 11%

Linke: 5%

AfD: 11%

Wahlforscher weisen allerdings darauf hin, dass die 18-Uhr-Prognosen wegen vieler Briefwähler unsicherer sein könnten als früher.

Nur noch wenige Minuten bis zur Prognose

17.53 Uhr: Mit Spannung wird die Prognose um 18 Uhr erwartet – wobei ihre Aussagekraft mit Vorsicht zu genießen sein dürfte. Die Auszählung der Briefwahlstimmen dürfte noch etwas dauern.

Vielerorts Hinweise auf höhere Wahlbeteiligung

17.21 Uhr: Erste Zwischenstände aus verschiedenen Bundesländern deuten teilweise auf eine etwas höhere Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl hin als vor vier Jahren. Zahlen zur bundesweiten Wahlbeteiligung gab es bis zum frühen Nachmittag zwar noch nicht. In mehreren Großstädten und Ländern lag die Beteiligung bis zum Mittag jedoch höher als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren, wobei dabei auch der Anstieg bei der Briefwahl eine Rolle spielte.

In Nordrhein-Westfalen hatten bis 12 Uhr 44,8 Prozent der Wahlbeteiligten ihre Stimmen in Wahllokalen in abgegeben, teilte der Landeswahlleiter mit. Zum gleichen Zeitpunkt bei der Wahl 2017 lag der Wert nur bei 40,1 Prozent. In der Millionenstadt Köln beispielsweise hatten nach Angaben der Verwaltung bis 11 Uhr 19,37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 17,37 Prozent gewesen. Dabei wurden Briefwähler anteilig eingerechnet.

In Hamburg hatten bis 11 Uhr nach Angaben der Behörden bereits 50,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gemacht. Ein großer Anteil davon sei auf den verstärkten Rücklauf der Briefwahl zurückzuführen, sagte der Landeswahlleiter. Vor vier Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt erst 37,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Auch in Berlin zeichnete sich eine leicht höhere Beteiligung ab. Nach Angaben der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin gingen bis zum Mittag 27,4 Prozent der Wahlberechtigten zur Abstimmung. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 27,2 Prozent. Bei der Berechnung wird für diese Uhrzeit ein Drittel der beantragten Wahlscheine für die Briefwahl mitgerechnet.

In Niedersachsen gaben zwischen 8 und 12.30 Uhr 36,56 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung auf Anfrage mitteilte. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 32,08 Prozent der Wahlberechtigten gewesen. Nicht einbezogen sind hier die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben.

In Bremen besuchten am Sonntag bis 12 Uhr 27,2 Prozent der Wahlberechtigten die Wahllokale, dies waren kaum mehr als am Vormittag der Bundestagswahl 2017. Damals lag der Wert bei 27,1. Allerdings hatten rund 35,1 Prozent der Wahlberechtigten dieses Jahr im Vorfeld Briefwahl beantragt.

In Sachsen hingegen ist die Bundestagswahl in den Wahllokalen etwas verhaltener angelaufen als vor vier Jahren. Bis 12 Uhr haben nach Angaben des Landeswahlleiters 25,9 Prozent in den Wahllokalen abgestimmt, 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt 27,1 Prozent. Die Behörde rechnet allerdings damit, dass ein Viertel der rund 3,3 Millionen Wahlberechtigten im Freistaat von der Briefwahl Gebrauch machten. Auch in Sachsen-Anhalt haben Schätzungen zufolge bisher weniger Bürger gewählt als vor vier Jahren. Um 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Land bei 26,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Noch nicht eingerechnet ist die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler. Vor vier Jahren hatte die Wahlbeteiligung am Mittag bei 29,6 Prozent gelegen.

„Unglaublicher Fall von Wahlmanipulation“: FW-Chef veröffentlicht Prognose-Zahlen

17.10 Uhr: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist wegen der kurzzeitigen Veröffentlichung von Wahlprognose-Zahlen in die Kritik geraten. In einem Tweet auf Aiwangers Profil, der wenig später wieder gelöscht wurde, wurden am Sonntag Zahlen aus einer Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen genannt – verbunden mit dem Aufruf, die „letzten Stimmen“ nun den Freien Wählern zu geben.

CSU-Generalsekretär Markus Blume griff Aiwanger scharf an und forderte Konsequenzen. „Hubert Aiwanger verbreitet vor 18 Uhr Prognoseergebnisse und verbindet sie mit einem Wahlaufruf“, schrieb Blume auf Twitter und fügte hinzu: „Ein unglaublicher Fall von Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung. Das ist zutiefst undemokratisch und muss Konsequenzen haben!“

Laut Bundeswahlgesetz ist es eine Ordnungswidrigkeit, vor Schließung der Wahllokale „Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung“ zu veröffentlichen. Dies kann „mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden“.

„Und das als stellvertretender Ministerpräsident. Geht gar nicht“, schloss sich die Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, an. Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Arif Tasdelen, forderte ebenfalls im Kurznachrichtendienst Konsequenzen: „Jetzt ist das Maß endgültig voll. Aiwanger ist nicht mehr tragbar und muß von Ministerpräsident Söder entlassen werden.“

Auch der FDP-Landeschef Daniel Föst meldete sich mit deutlichen Worten: „Vorabzahlen rausposten ist peinlich und unprofessionell. Passt also ins Bild bei den Freien Wählern und vor allem zu Aiwanger.“ Laut Bundeswahlgesetz ist es eine Ordnungswidrigkeit, vor Schließung der Wahllokale „Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung“ zu veröffentlichen. Dies kann „mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden“.

Vertauschte Stimmzettel sorgen für Wahlchaos in Berlin

16.45 Uhr: Wegen vertauschter Wahlzettel ist es am Sonntag in einigen Berliner Wahllokalen zu Verzögerungen und ungültigen Stimmabgaben gekommen. Betroffen waren Stimmzettel aus den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf. In den Wahllokalen 404, 407 und 408 in der Spartacus Grundschule in Friedrichshain lagen nach Angaben aus dem Wahllokal für die Abgeordnetenhauswahl nur Stimmzettel aus Charlottenburg/Wilmersdorf vor.

Bis die richtigen Stimmzettel nachgeliefert wurden, mussten die Wahllokale zeitweise geschlossen werden. Auch anschließend ging es nur mit Verzögerungen weiter. Zudem mussten einige Stimmabgaben auf falschen Stimmzetteln für ungültig erklärt werden.

Bei der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin war zunächst niemand für weitere Informationen zu erreichen.

Neben der Bundestagswahl lief in Berlin auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Zudem wurde über zwölf Bezirksparlamente neu bestimmt. Außerdem konnten Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen.

Fauxpas an der Urne: Laschet-Wahlzettel womöglich ungültig

13.02 Uhr: Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat am Sonntagvormittag gewählt – und zwar beide Stimmen für die CDU. Nun mag das nicht sonderlich überraschen sein. Aber: Als Laschet seinen Stimmzettel in seinem Wohnort Aachen in die Urne warf, war deutlich zu erkennen, wo er seine Kreuzchen gemacht hatte – und das ist in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Die Wahl muss immer geheim stattfinden.

Armin Laschet, Spitzenkandidat der CDU, und seine Frau Susanne bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. Auf dem Foto sind die Kreuze des Kanzlerkandidaten klar erkennbar.

Ist seine Stimme nun ungültig? Der Sender RTL fragte beim Bundeswahlleiter nach. Dessen Sprecher antwortete, das sei noch zu überprüfen.

„Es gibt schönere Tage“: Söder und Laschet haben gewählt

12.04 Uhr: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat am Sonntag an seinem Wohnort in Aachen gewählt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gab am Vormittag kurz nach 11.00 Uhr seine Stimme für die Bundestagswahl ab. Der Unions-Kandidat sagte, die Bundestagswahl entscheide über die Richtung Deutschlands in den nächsten Jahren. „Und deshalb kommt es auf jede Stimme an“, sagte er vor dem Wahllokal. Er hoffe, dass alle ihr Wahlrecht nutzen, „damit Demokraten am Ende eine neue Regierung bilden können“.

CSU-Chef Markus Söder hat an der Seite seiner Ehefrau Karin Baumüller–Söder seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Er sei angesichts des Wahlausgangs nicht nervös, aber etwas angespannt, sagte der bayerische Ministerpräsident im Wahllokal im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. „Es gibt schönere Tage“, fügte er hinzu. „Es gibt keinen schwierigeren Tag als den Wahltag, weil man wartet und wartet und wartet und hofft, irgendein gutes Signal zu bekommen“, betonte er.

Er werde die Geburtstagsfeier von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchen und dann nach Berlin fahren, beschrieb er seinen Tagesablauf. „Ich hoffe, dass Armin Laschet den Regierungsauftrag bekommt“, sagte Söder. Aber es werde sicher knapp und daher spannend.

Startschuss: Wahllokale geöffnet! SPD knapp vor der Union

8.32 Uhr: Die Bundestagswahl hat begonnen. Rund 60.000 Wahllokale haben am Sonntag um 8.00 Uhr geöffnet. Knapp 60,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, bis 18.00 Uhr Erst- und Zweitstimme abzugeben und so über die Zusammensetzung des neuen Bundestags zu entscheiden. Etwa 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger nehmen erstmals an einer Bundestagswahl teil. Insgesamt stellen sich 47 Parteien zur Wahl. Nach letzten Umfragen könnte es ein ganz knappes Rennen werden. Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern auch ein neuer Landtag gewählt und im Land Berlin das Abgeordnetenhaus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief vor Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr zur Stimmabgabe auf. „Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!“, schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“. Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. „Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden“, so Steinmeier.

Die Union und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet standen vor der Wahl unter immensem Druck. Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) tritt nach 16 Amtsjahren nicht mehr an. Der Wahlausgang gilt angesichts zahlreicher noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler als offen. Als wahrscheinlich scheint aber, dass Deutschland künftig von einem Dreier-Bündnis regiert wird. Derzeit sind den Umfragen zufolge verschiedene Dreier-Bündnisse möglich, neben einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auch ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken sowie eine CDU-geführte Koalition mit Grünen und FDP.

In den Meinungsumfragen zur Bundestagswahl lag die Union zuletzt leicht hinter der SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die SPD kam dort auf 25 bis 26 Prozent, die Union auf 22 bis 25. Auf Platz drei lagen die Grünen mit 16 bis 17 Prozent. Es folgen FDP (10,5 bis 12 Prozent), AfD (10) und Linke (5 bis 6).

Das waren die News vom 25. September:

Es hat sich ausgekämpft: So lief der Schlussspurt

18.45 Uhr: Nach langen Wochen ist der Wahlkampf nun fast vorbei. Die SPD geht mit einem leichten Umfragevorsprung in den Wahlsonntag. Dessen Ausgang gilt angesichts eines guten Teils noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler jedoch als absolut offen. Union, SPD und Grüne kämpften am Freitag bei Schlussveranstaltungen nochmals um Wählerstimmen. Letzte kleinere Veranstaltungen waren auch noch für diesen Samstag geplant. So unterstütze Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach 16 Jahren im Amt nicht wieder kandidiert und sich aus der Politik zurückziehen wird, CDU-Chef Armin Laschet in seiner Heimat Aachen.

Dabei forderte Laschet hat mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien; dafür müssten auch Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. „Wir sind in Deutschland da zu langsam“, sagte er. „Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, brauchen wir mehr Tempo, schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren.“ Das müsse jede nächste deutsche Bundesregierung leisten. „Das werde ich mir persönlich als Bundeskanzler vornehmen, hier mehr Tempo zu machen“, versprach er einen Tag nach dem weltweiten Mega-Klimastreik. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 sei ambitioniert, sagte der CDU-Chef unter Zwischenrufen von Gegnern.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte beim Wahlkampfabschluss in Köln: „Mein Eindruck ist, viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich einen Aufbruch.“ Dieser gelinge aber nur mit einem Regierungswechsel. Die Grünen bezeichnete er als möglichen Partner für eine neue Klimapolitik, kritisierte aber: „Sie haben eine ganz kleine Umsetzungsschwäche.“ Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warb für einen ökologischen Aufbruch. „Diese Wahl ist eine Klimawahl“, sagte sie in Düsseldorf. „Bei dieser Wahl geht es um alles.“

Beim Wahlkampfabschluss der Union in München betonte CSU-Chef Markus Söder, es werde so knapp wie nie. „Aber ja, liebe Freunde, wir werden am Sonntagabend das Spiel noch drehen, die SPD abfangen und die Nummer 1 in Deutschland werden.“ Kanzlerkandidat Laschet warnte erneut vor einer rot-rot-grünen Bundesregierung. Diese werde nach der pandemiebedingten Krise nicht zu Wachstum beitragen. Die Union müsse jetzt das Erbe von 16 Jahren Angela Merkel weitertragen. „Wenn wir das jetzt falsch machen, kann all das verspielt werden, was in 16 Jahren geleistet worden ist“, warnte Laschet. Merkel wurde bei der Veranstaltung mit stehendem Beifall gefeiert.

So sieht es kurz vor dem Wahltag bei den Umfragen aus

17.30 Uhr: Wer macht am Sonntag das Rennen? Das ist noch völlig offen. Die SPD konnte ihren Vorsprung in den Umfragen, den Kanzlerkandidat Olaf Scholz in den vergangenen Wochen herausgearbeitet hatte, jedenfalls bis zuletzt halten. Im RTL/ntv-Trendbarometer vom Freitag blieben SPD und CDU/CSU unverändert bei 25 beziehungsweise 22 Prozent. Grüne (17 Prozent) und Linke (6 Prozent) veränderten sich im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls nicht. Die FDP legte in der Forsa-Umfrage um einen Punkt auf 12 Prozent zu, die AfD fiel um einen Punkt auf 10 Prozent.

Ähnlich stabile Zahlen hatte am Vorabend das ZDF-„Politbarometer“ ergeben. Die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte für die SPD 25 Prozent (unverändert) und für die CDU/CSU 23 Prozent (plus 1). Die Grünen kamen auf 16,5 Prozent (plus 0,5). Die AfD lag bei 10 Prozent (minus 1), die FDP bei 11 und die Linke bei 6 Prozent (beide unverändert). In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ verlor die SPD unterdessen einen Prozentpunkt und kam auf 26 Prozent, die Union lag unverändert bei 25 Prozent.

Meinungsumfragen sind ohnehin nur Momentaufnahmen der politischen Stimmungslage und sagen nichts über das Wahlergebnis aus. Dies gilt bei dieser Wahl wegen der hohen Zahl noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler umso mehr. Laut Forschungsgruppe Wahlen wussten 35 Prozent der Befragten noch nicht sicher, ob sie wählen wollen und wenn ja, wen.

Millionen Flyer wohl nicht verteilt – AfD sauer

17.05 Uhr: Mehr als eine Million Wahlkampf-Flyer der AfD sollen nach Angaben der Partei nicht verteilt worden sein. Die Partei teilte am Freitag – zwei Tage vor der Bundestagswahl – mit, ein Dienstleister habe vor einigen Wochen zu günstigen Konditionen angeboten, das Werbematerial an Haushalte zu verteilen. Jetzt habe sich jedoch herausgestellt, dass dieser Dienstleister gar nicht existiere, die Partei somit getäuscht worden sei.

Aus der Bundesgeschäftsstelle der Partei hieß es, betroffen seien wohl Kreisverbände und Kandidaten der AfD in Niedersachsen, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Partei kündigte an, zeitnah eine Strafanzeige stellen zu wollen.

40 Prozent Briefwähler erwartet

13.47 Uhr: Bei der Bundestagswahl werden nach Einschätzung des Bundeswahlleiters mindestens 40 Prozent der Wähler vorher per Brief abstimmen, womöglich mehr. Bei der vergangenen Wahl 2017 waren es im Bundesdurchschnitt 28,6 Prozent, ein Höchststand seit Einführung der Briefwahl 1957, wie Wahlleiter Georg Thiel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. In diesem Jahr werde man „in jedem Fall über 40 Prozent kommen.“ Er rechnet sogar mit mehr: „Wir gehen von einer Verdopplung gegenüber der Bundestagswahl 2017 aus.“

Maßgebliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wahlbeteiligung insgesamt erwartet Thiel nicht. Bereits bei den zurückliegenden Landtagswahlen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie Anfang Juni in Sachsen-Anhalt habe es „keine signifikanten Abweichungen bei der Wahlbeteiligung“ gegeben.

Das waren die Wahl-News vom 24. September:

Kampf gegen Diskriminierung – erstmals kandidieren Transmenschen

17.15 Uhr: Tessa Ganserer ist die erste Politikerin in Deutschland, die sich während ihrer Amtszeit als transgeschlechtlich geoutet hat. Nun will sie im Bundestag für rechtliche Gleichstellung kämpfen – und muss dabei auch persönliche Hürden überwinden. Lesen Sie hier mehr über sie.

Immer wieder Betrugsvorwürfe: So sicher sind die Wahlen

15.41 Uhr: Das Gespenst einer vermeintlich manipulierten Bundestagswahl wird schon seit langem in dunklen Ecken des Internets heraufbeschworen – und erreicht immer häufiger die nette Nachbarin oder die Whatsapp-Gruppe des Sportvereins. In sozialen Medien fänden sich insbesondere jetzt gezielte Kampagnen gegen Parteien und einzelne Kandidatinnen und Kandidaten – „genauso wie Versuche, demokratische Prozesse als Ganzes zu delegitimieren“, so das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), das unter anderem Desinformation und Radikalisierungstendenzen in sozialen Medien beobachtet.

Geraunt wird viel: Briefwahlunterlagen würden ungefragt an Wahlberechtigte verschickt; in einer Ecke gelochte Wahlzettel seien ungültig; bei einer Wahlbeteiligung von weniger als 50 Prozent sei die Abstimmung illegal; oder Wahllokale gewährten nur Geimpften und Genesenen Zutritt. Alles Humbug, alles erlogen.

Besonders im Fokus: die Briefwahl. Von AfD-Politikern, die selbst ins Parlament gewählt werden wollen, ist zum Beispiel zu hören: Stimmen für ihre Partei gingen etwa auf dem Postweg vorsätzlich verloren. Ein völlig unlogischer Vorwurf. Denn die Stimmzettel werden erst am Wahlabend aus den Briefumschlägen herausgenommen; zuvor ist nicht zu erkennen, bei welcher Partei das Kreuz gemacht wurde. Es habe bei vergangenen Wahlen „seltene Einzelfälle“ gegeben, bei denen versehentlich einige wenige Briefwahlunterlagen nicht zum Wahllokal geliefert wurden, heißt es von Bundeswahlleiter Georg Thiel. „Vorsätzliche Fälle sind uns nicht bekannt“, teilte dessen Büro auf Anfrage mit.

Desinformationen gelangen vor allem über unregulierte soziale Medien wie den Messengerdienst Telegram in die Welt. „Telegram ist aktuell die Plattform für Rechtsextremisten und Verschwörungsideologen“, sagt Politikwissenschaftler Josef Holnburger. Er ist Datenwissenschaftler und einer der Geschäftsführer des CeMAS. Ein Beispiel: Es wird behauptet, dass derzeit flächendeckend Briefwahlunterlagen verschickt würden, ohne dass Wahlberechtigte dies beantragt hätten – unter anderem „in halb Hamburg“. Das sei eine Straftat. Und wer an der Wahl teilnehme, sei ein Straftäter.

Doch das stimmt überhaupt nicht. Vom Landeswahlleiter der Hansestadt, Oliver Rudolf, heißt es: Es liege „keine Kenntnis darüber vor, dass nicht beantragte Briefwahlunterlagen versandt werden“. Auch deutschlandweit sind Bundeswahlleiter Thiel „keine Fälle bekannt“. Beide Behörden wachen über den ordnungsgemäßen Wahlablauf.

Solche Klarstellungen verpuffen allerdings in Verschwörungs-Kreisen. Entweder sie bekommen die Stellungnahmen überhaupt nicht mit oder lassen diese grundsätzlich nicht gelten. Denn ein gewisser Teil von ihnen lehnt das politische System und seine Organe ab – etwa die sogenannten Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik als souveräner Staat leugnen.

Daher bleibt auch die hanebüchene Äußerung im Raum stehen, mit der Teilnahme an der Wahl mache man sich zum Straftäter. Denn selbst wenn irgendwo in Deutschland vereinzelt etwa eine (versuchte) Fälschung bei der Briefwahl nachgewiesen würde (die immerhin bis zu fünf Jahre Haft nach sich ziehen könnte), macht das noch lange nicht die ganze Abstimmung illegal – geschweige denn all jene zu Straftätern, die ihre Stimme regulär abgeben.

Doch was ist der Sinn all dieser Lügen? Wählende von der Urne fernzuhalten und der gesamten Wahl die Legitimation abzusprechen. „Die Erzählung, dass alle Politiker böse sind“, sagt Holnburger. „Das ist natürlich ein verschwörungsideologisches Narrativ, in dem eine Gruppe zum absolut Bösartigen auserkoren wird.“ Diese wolle all das herbeiführen, was illegitim sei – darunter eben auch Wahlbetrug.

Wählen unter Pandemie-Bedingungen

15.05 Uhr: Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und das mitten in der Corona-Pandemie. Welchen Einfluss hat das auf die Stimmabgabe? Gilt 3G auch im Wahllokal? Das hat unsere Kollegin Alisa Pflug hier für Sie zusammengefasst.

Mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland dürfen wählen

15.01 Uhr: Am Sonntag sind mehr als 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Bundestagswahl stimmberechtigt. Bundeswahlleiter Georg Thiel rief die Menschen auf, ihre Stimmen abzugeben. Das sei die wichtigste Möglichkeit, „Einfluss darauf zu nehmen, wie sich die Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Jahren entwickelt“, sagte Thiel der „Rheinischen Post“.