Ofarims Antisemitismus-Vorwürfe: Video wirft Fragen auf

Die schweren Vorwürfe sorgten deutschlandweit für Aufsehen: In einem Instagram-Video hatte der Sänger Gil Ofarim erklärt, in einem Leipziger Hotel angefeindet worden zu sein – wegen seiner Kette mit Davidstern. Doch nun lassen Videoaufnahmen Fragen aufkommen, was genau an dem Abend geschah.

Einchecken im Hotel nur ohne Davidstern? Den Schilderungen des Sängers Gil Ofarim zufolge wurde genau das Anfang Oktober in einem Leipziger Hotel zur Bedingung. Er habe mit seiner Davidstern-Kette in der Schlange in der Hotel-Lobby gestanden, als aus einer Ecke der Ruf gekommen sei „Pack deinen Stern ein“, so Ofarim. Dies sei noch von einem Hotel-Manager wiederholt worden. „Dann sagt er, wenn ich den (Davidstern, Anm. d. R.) jetzt einpacke, darf ich einchecken“, sagt Ofarim sichtlich mitgenommen in dem Video.

Videoaufnahmen aus dem Hotel: Ofarim in Erklärungsnot

Doch nun gibt es Zweifel, ob sich der Vorfall tatsächlich genau so zugetragen hat. Denn in den Videoaufnahmen, so die Zeitungen „Bild“ und „Leipziger Volkszeitung“, denen das Material den eigenen Angaben nach vorliegen, habe Ofarim die Kette mit dem Davidstern nicht sichtbar getragen.

Am Sonntagvormittag hat die „Bild“ das Video in Teilen veröffentlicht. Tatsächlich ist die Kette auf den gezeigten Bildern weder beim Ankommen beim Hotel und in der Lobby noch beim Gespräch an der Rezeption zu sehen.

Dem Bericht zufolge hat die Leipziger Polizei „erheblich Zweifel“ daran, dass sich die Ereignisse tatsächlich so zugetragen haben, wie sie Ofarim schilderte. Das Hotel erklärte, es seien drei Gäste aus der Schlange dem Sänger vorgezogen worden. Daraufhin sei es zu einem Wortgefecht gekommen und Ofarim sei aufgefordert worden, das Hotel zu verlassen. Das Video hat aus Datenschutzgründen keine Tonaufnahme.

Antisemitismus-Vorwurf im Leipziger Hotel: Polizei ermittelt weiter

Die Auswertung der Videoaufnahmen ist noch nicht abgeschlossen. Der „Bild am Sonntag“ zufolge hat Ofarim der Leipziger Polizei ausgesagt, dass er nicht sagen könne, ob er den Davidstern an jenem Abend getragen habe. Gegenüber „Bild“ sagte er: „Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt. Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.“

Wegen des Vorfalls tobt mittlerweile auch ein Rechtsstreit: Ofarim hat vergangene Woche gegen den Mitarbeiter Strafanzeige erstattet, doch auch der Beschuldigte zeigte seinerseits den Sänger an – wegen Verleumdung. Die Polizei wertet nun weitere Videoaufnahmen aus, um zu rekonstruieren, was in dem Hotel wirklich passiert ist.