Influencer im ewigen Eis: Wird die Antarktis zum Massenziel?

Die Antarktis verzeichnet höhere Besucherzahlen als je zuvor. Zuletzt sorgte dort ein Graffiti für Entsetzen. Experten schlagen Alarm. Ist das schon Massentourismus? Und was hat Tiktok damit zu tun?

Die Antarktis. Gewaltige Eisberge in schillernden Blautönen, Pinguin-Kolonien und atemberaubende Fjorde – lange galt der einzige unbesiedelte Kontinent der Erde als Traumziel am Ende der Welt. Ein Ort für Forscher und Abenteurer, unerreichbar für die meisten. Aber in einer von sozialen Medien und Influencern geprägten Welt fallen auch die letzten Grenzen der Zivilisation. Der Tourismus im Südpolarmeer ist Experten zufolge zuletzt geradezu explodiert, auch wegen Plattformen wie Tiktok.

Australische Regierung warnt vor drohender Touristeninvasion

Die Zahlen sprechen für sich: Mitte der 1990er Jahre lag die Besucherzahl noch bei weniger als 8000. Zehn Jahre später – in der Saison 2003/2004 – bereisten bereits 20.000 Menschen den 14 Millionen Quadratkilometer großen „Weißen Kontinent“. Schon damals sprach das „Antarctic Programm“ der australischen Regierung von einer drohenden Touristeninvasion. Das war vor dem weltweiten Siegeszug der sozialen Medien.

Und heute? In der Saison 2023/2024 verzeichnete die IAATO, ein internationaler Verband von Reiseveranstaltern mit Zielgebiet Antarktis, fast 123.000 Besucher. Mehr als jemals zuvor. Ist das schon Massentourismus?

Nicht mit anderen Orten vergleichbar

„Man kann die Zahlen natürlich nicht mit denen in Venedig, Barcelona oder auf Phi Phi Island vergleichen“ sagt Anne Hardy, Professorin an der Universität Tasmanien. „Aber was wir in der Antarktis erleben, ist eine zunehmende Diversifizierung, weg vom Nischen-Tourismus.“ Seit 25 Jahren forscht Hardy im Bereich Tourismus und Gesellschaft und war selbst drei Mal in der Antarktis.

Den größten Anteil unter den angebotenen Touren machen Expeditionsschiffe mit maximal 500 Passagieren aus, die verschiedene Landgänge machen. Jedoch gebe es auch einen schnell wachsenden Markt für Schiffe ohne Landgänge, die aber bis zu 1000 Menschen an Bord hätten, sagt Hardy.

DJ performt aus der Antarktis

Mittlerweile würden Kreuzfahrten ins Südpolarmeer für alle nur denkbaren Interessen und Neigungen angeboten, erzählt die Expertin. Bald werde etwa die „Antarctica Pride Cruise“ für LGBTQ+-Gäste in See stechen. „Die Palette reicht von Wellness-Touren über medizinische Kongresse bis hin zu Swinger-Schiffen.“ Die jüngste „Antarctica Swinger Cruise“ bot ihren experimentierfreudigen Gästen unter anderem „erotische Unterhaltung, sinnliche Playrooms, sexy Themenabende und internationale DJs“ – sowie „heiße Aktivitäten an Bord“, sozusagen als Gegenpol zur antarktischen Kälte.

Apropos DJ: Der berühmte US-DJ Diplo hatte im Dezember 2023 „Live from Antarctica“ performt und damit als erster seiner Zunft auf allen sieben Kontinenten aufgelegt. „Episch!“, kommentierten Fans auf Tiktok.

#AntarcticTourism und #DrakePassage gehen viral

Natürlich sei der Kontinent immer noch ein sehr abgelegener, schwer erreichbarer und teurer Ort, aber durch die steigenden Besucherzahlen verliere er etwas von seiner Einzigartigkeit. „Langsam wird die Antarktis zu einem eher „normalen“ Reiseziel, zu einem Ort wie viele andere auch“, sagt Hardy.

Wie konnte es dazu kommen? „Vor wenigen Jahren gingen plötzlich Hashtags wie #AntarcticTourism oder #DrakePassage im Internet viral“, erzählt Hardy. Mit letzterem ist die für ihre unberechenbaren Wellen bekannte Meeresstraße zwischen der Spitze Südamerikas und der Antarktischen Halbinsel gemeint.

Je unzugänglicher eine Region, desto mehr Follower

Je unzugänglicher eine Region, desto mehr Follower sind garantiert – das wissen Influencer. Auf Tiktok erzielen ihre Clips, auf denen sie sich strahlend mit Weinglas in der Hand vor Eisbergen präsentieren, Millionen Klicks. Die Folge: Begeisterte Follower träumen nun ebenfalls von der Antarktis. „Auf Tiktok sind natürlich vor allem junge Leute unterwegs – kein Wunder also, dass der Markt für diese Altersgruppe besonders stark wächst“, sagt Hardy.

Bei manchen Influencern werde man dabei das Gefühl nicht los, dass ihnen die einzigartige Umwelt in der Polarregion ziemlich egal sei und es ihnen vorwiegend ums Ego und viele Likes gehe. Sie hätten sogar Spaß daran, sich etwas danebenzubenehmen. „Das wird dann alles online gepostet – und andere ahmen das wiederum nach.“ Mit wissenschaftlichen Expeditionen habe das nichts mehr zu tun. Dabei hätten Forschung und Tourismus im Südpolarmeer lange Zeit wunderbar koexistiert.

Tourismus soll reguliert werden

Auch die Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) – ein Zusammenschluss von Umweltschutzorganisationen aus aller Welt – ist besorgt über den Trend. „Die Antarktis gilt als eine der letzten großen Wildnisgebiete der Erde, doch wir sehen die Gefahr, dass sie bald zu einer Art Abenteuerspielplatz wird, zur Bespaßung der Menschen“, sagt ASOC-Berater Ricardo Roura. Denn der Siegeszug der sozialen Medien biete Influencern heute immer mehr Plattformen, um ihre Antarktis-Erlebnisse zu verbreiten. Deshalb sei es wichtiger denn je, den Tourismus in der Region zu regulieren.

Erst kürzlich kam ein dramatischer Weckruf: Auf einem historischen Gebäude auf der Vulkaninsel Deception Island – einem der faszinierendsten Orte der Region – wurde ein großes Graffiti entdeckt. Die IAATO sprach von „rücksichtslosem Vandalismus“, man sei „geschockt und angewidert“. Jedoch sei hierfür kein Besucher verantwortlich, der mit einem der IAATO-Mitglieder gereist sei, stellte der Verband fest.

Mikroplastik und Lärmbelästigung

Ansonsten gebe es bisher wenig Belege für tatsächliche negative Auswirkungen des Booms – aber andererseits sei eine ständige Überwachung auch schwierig, sagt ASOC-Experte Roura. Die Branche verfüge zwar über eine Reihe von Richtlinien und Maßnahmen – aber es sei fraglich, ob diese ausreichten.

Mikroplastik und Lärmbelästigung seien nur zwei der möglichen Probleme, meint er. Es gebe etwa 50 bis 100 Orte, an denen regelmäßig große Mengen Touristen zu finden seien – Schäden durch solche sich wiederholenden Aktivitäten in bestimmten Gebieten seien vorprogrammiert.

Strenge Regeln sollen für Tierwohl sorgen

So sei es bedenklich, dass täglich Hunderten von Touristen der Zutritt zu Pinguin-Kolonien gestattet werde, auch wenn sie einen Abstand von einigen Metern zwischen sich und den Tieren einhalten müssten und die Besucherzahlen begrenzt seien. „Selbst diese Regeln müssen möglicherweise überdacht werden“, betonte Roura. Unter anderem könne dies durch die Ausweisung von Gebieten geschehen, in denen überhaupt kein Tourismus mehr erlaubt werde.

Die IAATO argumentiert hingegen, eine Studie von 2019 habe gezeigt, dass die Pinguine keine erhöhten Stresshormone aufwiesen – und sich also durch die Besucher offenbar nicht gestört fühlten. Es gebe strenge Regeln und Richtlinien, die von fachkundigem Personal vor Ort durchgesetzt würden.

Touristenansturm könnte zu Hotels führen

Viele dieser Regeln gründen auf dem Antarktis-Vertrag, der 1961 in Kraft trat und heute mehr als 50 Mitgliedstaaten hat. Das Abkommen sieht eine ausschließlich friedliche Nutzung der Antarktis, vor allem zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung sowie das Verbot militärischer Aktivitäten vor.

Forscherin Anne Hardy befürchtet, dass einige der Unterzeichner bald zu der Überzeugung gelangen könnten, dass die Region wirklich nicht mehr so einmalig ist, wie sie es einmal war. Dann könnte tatsächlich die letzte Grenze der Zivilisation fallen, wenn etwa Hotels und andere Touristenstrukturen gebaut würden – was bisher streng verboten ist. Nur Übernachtungen in Zelten sind erlaubt.

„Ein Besuch in der Antarktis ist ein Privileg. Jeder, der in diese Region reist, hat die Verantwortung, dies respektvoll zu tun“, betont die IAATO. Wer sich dafür entscheide, solle unbedingt einen Reiseveranstalter wählen, der die umweltbewusste Ethik in den Mittelpunkt stelle. Ziel sei es, die Antarktis für künftige Generationen genauso majestätisch zu hinterlassen, wie sie es heute noch ist. Ob das gelingt, wird schon bald die nächste Konferenz der Antarktis-Vertragsstaaten zeigen, die im Juni in Mailand stattfindet. (dpa)