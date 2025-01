Café darf keinen Wein ausschenken – und das liegt an der Eingangstür

Das Büchercafé Kapitel Drei in Altona würde gerne Wein ausschenken, darf es aber nicht. Der Grund dafür liegt an der Eingangstür, da diese nur nach innen aufgeht. Dies ist auf die Brandschutzverordnung zurückzuführen. Nun starten die Inhaberinnen eine Crowdfunding-Kampagne für eine neue Tür.

Helena Gerwin und Nora Batinić leben (fast) ihren großen Traum. Sie betreiben ihr eigenes Café mitten in Altona (Hospitalstraße 69), in dem die Besucherinnen und Besucher nebenbei ein Buch lesen können. Dabei soll gelegentlich auch ein Glas Wein oder Sekt genossen werden können, die sogar bereits auf der Getränkekarte stehen. Doch vorerst wird daraus nichts. Der Grund? Sie erhalten keine Lizenz für ein „Gaststättengewerbe”. Diese Lizenz ist erforderlich, um Alkohol in einer „Gaststätte” auszuschenken.

Buchcafé erhält keine Lizenz: Weil Tür nach innen öffnet

Die Lizenz bekommen sie aber nicht. Der Grund? Ihre Tür öffnet nur nach innen. Laut der Brandschutzverordnung in der „Verordnung über den Betrieb von Gaststätten” der Stadt Hamburg müssen Rettungstüren nach außen aufgehen. Dies stellt für die beiden Betreiberinnen ein Problem dar. Eine solche Änderung kann nicht einfach „nachgerüstet” werden, sondern erfordert eine komplett neue Tür. Dies ist kostspielig und brachte die beiden auf eine Idee.

Buchcafé startet Crowdfunding-Kampagne

Helena Gerwin und Nora Batinić haben eine Crowdfunding-Kampagne für die neue Tür ins Leben gerufen. Insgesamt benötigen die beiden Freundinnen 10.000 Euro, um die Kosten für die neue Tür zu decken. Je nach Höhe der Spenden bieten die Betreiberinnen auch kostenlosen Wein oder einen privaten Abend im Café mit Freundinnen und Freunden an. Ein Viertel der Summe wurde bereits erreicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Bald auch in Hamburg: Irrer Hype um Cookies-Laden – Influencer reisen extra an

Das Kapitel Drei gibt es erst seit 2023 in Altona. Die Betreiberinnen besitzen zudem einen Online-Shop für Bücher.