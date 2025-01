Sie nehmen stundenlange Fahrten auf sich und warten in 50-Meter-Schlangen – um in einen Keks zu beißen. Der Laden „Cookie Couture“, bisher in Köln und Stuttgart, macht die Influencer verrückt! Bald eröffnet auch eine Filiale in Hamburg. Was die handtellergroßen Kekse so besonders macht und was die Kunden in der Hansestadt erwartet: Die MOPO hat mit dem Gründer gesprochen.