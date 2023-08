Bitte was? Der „Sommerhit 2023“ kommt von Bibi und Tina

2023 ist es mit dem Sommerhit nicht so einfach gewesen. Anders als letztes Jahr drängte sich bislang kein Ballermann- oder sonstiger Hit eindeutig auf. Nun wird ein Techno-Lied ausgerufen. Kennen Sie es?

Wieder ist ein deutschsprachiges Lied der Sommerhit des Jahres. „Lange hat es gedauert – jetzt steht mit ‚Mädchen auf dem Pferd‘ endlich der offizielle Sommerhit 2023 fest“, teilte am Mittwoch in Baden-Baden GfK Entertainment mit. Das Techno-Remake des „Bibi und Tina“-Filmsongs vom DJ- und Produzenten-Duo Luca-Dante Spadafora/Niklas Dee mit Sänger Octavian gehe seit Wochen viral und sei am vergangenen heißen Wochenende Deutschlands erfolgreichster Song gewesen.

„Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 lange an Spitze der Single-Charts

Da diesen Sommer die meiste Zeit der Rekord-Nummer-eins-Hit „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 an der Spitze der deutschen Single-Charts stand – ein Lied, das schon im Januar herauskam – fand sich erst recht spät eine Art echter Sommersong.

Sommerhits werden seit 1990 in Deutschland systematisch ausgerufen. Seitdem ist „Mädchen auf dem Pferd“ erst der vierte deutschsprachige: 2022 war das Ballermann-Lied „Layla“ der Sommerhit, 2007 „Hamma!“ von Culcha Candela und 2003 „Ab in den Süden“ von Buddy vs. DJ The Wave.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum soll der Kiez-Stern von Udo Lindenberg umziehen

„Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird“, ließen sich die Macher des nun gekürten Sommerhits – Luca, Octavian und Niklas – von GfK Entertainment zitieren. „Dass ganz Deutschland jetzt diesen Song kennt, jeder mitsingt und dass wir in den höchsten Chartpositionen neben großen Namen auftauchen, hätten wir uns so nie erträumen lassen.“

„Mädchen auf dem Pferd“: „Bibi und Tina“-Techno-Remix ist Sommerhit 2023

GfK Entertainment erläuterte: „‚Mädchen auf dem Pferd‘ wurde ursprünglich von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust produziert, von Fabian Buch gesungen und stammt aus dem ‚Bibi und Tina‘-Film, der Anfang 2014 in die Kinos kam.“ Die Neufassung 2023 sei auf Tiktok populär geworden und habe dann binnen kurzer Zeit die Streaming-Plattformen erobert. „Übrigens auch im Ausland: In Österreich führt das Lied seit vier Wochen die offiziellen Single-Charts (Ö3 Austria Top 40) an.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nur der Badeanzug blieb mir: Mein Urlaubs-Horror am Mallorca-Strand

Die Kriterien, die einen Sommerhit normalerweise ausmachten, träfen bei „Mädchen auf dem Pferd“ gut zu: Ein einfacher Text, den man gut mitsingen könne, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreite sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlade. Der Sommerhit komme außerdem von Newcomern, verzeichne hohe Abrufe auf Social Media und werde in den Urlaubsregionen wie Mallorca viel gespielt.

Wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts weiter mitteilte, könnte „Mädchen auf dem Pferd“ nach zuletzt sieben Top-5-Platzierungen (höchster Platz war bislang die Nummer zwei) an diesem Freitag erstmals an die Spitze der Single-Charts gelangen.

Sommerhit 2022 war heiß diskutiert worden – wegen Sexismusvorwürfen

2022 war das mit Sexismusvorwürfen konfrontierte Ballermann-Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze übrigens schon Ende Juli zum Sommerhit gekürt worden. 2021 aber wurde ebenfalls erst Ende August der Dance-Pop-Song „Bad Habits“ von Ed Sheeran zum Sommerhit gekürt. Der britische Superstar torpedierte vor zwei Jahren auch die Regel, dass ein Sommerhit von eher unbekannten Interpreten zu stammen habe. (dpa/mp)