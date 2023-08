Es sollte ein erholsamer Urlaub werden. Eine Woche Mallorca mit den beiden erwachsenen Kindern. Als Belohnung für einen runden Geburtstag. Doch schon am zweiten Tag auf der Ferieninsel wurde die Hamburgerin Sabine K. Opfer eines miesen Verbrechens. Und sie geriet in eine verzweifelte Situation.

Der Strand von Es Carnatge östlich der mallorquinischen Hauptstadt Palma ist ein idyllischer Ort. Fernab vom Massentourismus verirren sich nur wenig Urlauber in dieses Naturrefugium, das die Einheimischen auch „Playa de perros“ („Hundestrand“) nennen. Menschen wie Sabine K.und ihre 27-jährige Tochter.

Als die beiden Frauen vom Baden zurück kamen, erlebten sie einen Schock

Auf der Suche nach Ruhe hatten sie von ihrem Hotel in Port de Sóller aus einen Tagesausflug zur Bucht von Es Carnatge unternommen. Als sie den Mietwagen abstellten, sahen sie, dass außer ihnen nur noch sechs weitere Menschen am Strand waren. Paradiesische Stimmung mit Meeresrauschen.

Fernab vom Massentourismus: der Strand von Es Carnatge auf Mallorca hfr Fernab vom Massentourismus: der Strand von Es Carnatge auf Mallorca

Sabine K. und ihre Tochter breiteten die Handtücher aus. Angesichts der überschaubaren Lage gingen sie zusammen baden. „Wir sind nur ganz kurz mit den Füßen ins Wasser zum Abkühlen. Nach zwei, drei Minuten waren wir wieder bei den Handtüchern“, erzählt die Hamburgerin. Dann der Schock: Die Tasche war weg!

Was das bedeutete, dämmerte den beiden Frauen bald. Denn mit der Tasche waren auch die Handys weg, der Schlüssel zum Mietwagen, die Geldbörsen mit den Kreditkarten, die Pässe und sogar die Kleider. „Wir standen da mit nichts als den Badeanzügen am Leib!“

Eine Einheimische fuhr die beiden nur mit Badeanzügen bekleideten Frauen zur Polizei und zum Flughafen

Verzweifelt sahen sich die beiden Frauen um. Doch kein Dieb war zu sehen. Sie liefen zum Auto – nicht, dass das nun auch noch gestohlen wurde! Eine Einheimische bemerkte die verzweifelte Situation und bat ihre Hilfe an. Sie fuhr die Tochter zur Polizei, wo diese Anzeige erstattete, und anschließend die beiden, nur halb bekleideten Frauen zur Autovermietung am Flughafen von Palma. Mit einem Ersatzschlüssel könnten sie wenigstens zurück zum Hotel fahren. So der Gedanke. Sich anziehen. Dann weitersehen.

Doch der Autoverleiher wollte erstmal Geld – 450 Euro für den Schlüsselverlust. Sabine K., eine resolute Frau, wurde laut. „Woher soll ich ohne Portemonnaie und Kreditkarte 450 Euro nehmen?“ Eine elegant in Hermès gekleidete Reisende hatte Mitleid mit den beiden Frauen im Badeanzug. Sie griff in ihren Koffer und reichte Sabine K.s Tochter ein Kleid mit der Bemerkung: „Das wollte ich eh aussortieren.“

Über ein Ortungssystem konnten die Frauen sehen, wo ihre Handys waren

Weil der Autoverleiher hart blieb, rief Sabine K. mit dessen Handy ihren Sohn an. Der war zum Glück erst wenige Stunden zuvor mit dem eigenen Auto angereist. „Du musst sofort kommen!“, schrie sie. Bis heute weiß sie nicht, wie sie aus der Situation rausgekommen wäre, wenn der Sohn als Retter nicht gewesen wäre.

Denn er zahlte die 450 Euro. Er sperrte die Kreditkarten. Er fuhr die Frauen zurück nach „Es Carnatge“ – und hatte eine gute Idee: Er aktivierte die Handy-Ortung! „Es war unglaublich: Wir konnten auf dem Bildschirm sehen, dass unsere Handys noch am Strand waren!“ Kaum angekommen, machten sie sich auf die Suche, was angesichts der einbrechenden Dunkelheit nicht so einfach war. Irgendwann fanden sie die beiden Smartphones – vergraben im Sand unter einem Busch.

Diebe buchten 275 Euro von der Kreditkarte ab

„Die wollten bestimmt warten, bis die Akkus leer waren, damit die Ortung nicht mehr funktioniert“, vermutet Sabine K. Mit dem Auto fuhren sie zurück nach Port de Sóller. „Wenn mein Sohn nicht gewesen wäre, hätten wir im Badeanzug trampen müssen“, sagt Sabine K.. Eine Horror-Vorstellung.

Trotz der Sperrung der Kreditkarten, hatten sich die Diebe schon an einer Karte bedient. Knapp 275 Euro waren innerhalb von einer Stunde abgebucht worden – in kleinen Raten, für die es keine Pin braucht. Abgebucht wurden die Summen von einer Metzgerei mit einer Adresse in der Nähe. Am nächsten Tag fuhr die Familie dorthin. Aber es gab keine Metzgerei vor Ort. „So ein Kartenlesegerät kann sich jeder zulegen“, erklärte ein Polizist der Hamburgerin später.

Zum Glück hat die Bank das Geld zurückerstattet, nachdem die Familie den Diebstahl meldete. Auch die Hausratsversicherung übernahm einen Großteil der Kosten. Für Sabine K. ist klar: „Ich nehme nie wieder alle Wertsachen mit an den Strand!“