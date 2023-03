Züge fallen aus – weil Hälfte der Lokführer durch die Prüfung rasselt

Mit der Bahn zur Arbeit? Das ist mit der „Nordwestbahn“ ab April nur noch begrenzt möglich. Grund dafür sei nicht etwa eine nervige Baustelle, sondern Lokführer, die durch die Prüfung rauschten. Jetzt herrscht Lokführermangel – und nicht alle Strecken können bedient werden.

Ein Ersatz durch Busse soll ab April die Strecken abdecken, die nicht mehr von der „Nordwestbahn“ befahren werden können. Die „Nordwestbahn“ berichtete dem NDR, dass so viele wie noch nie durch die Prüfung gefallen sind. Die Gründe, warum so viele scheiterten, seien allerdings noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Nordwestbahn gesperrt – weil Pärchen Baum in Kleingartenkolonie fällte

Stattdessen sollen nun Ersatzbusse auf der Strecke Verden-Rotenburg und Oldenburg-Wilhelmshaven eingesetzt werden. Pendler und Urlauber müssten sich damit auf eine Umstellung gefasst machen. Wer an die Küste will, sollte also vorher nochmal abklären, ob und wie ihre Strecke betroffen ist. Denn der Fahrplan sei deutlich ausgedünnt.

Malte Diehl: „Pendler müssten eine halbe Stunde früher losfahren“

Gerade Pendler seien von der Umstellung deutlich betroffen. Malte Diel, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen, ist von den Ersatzbussen nicht begeistert. Gegenüber dem NDR äußerte er sich gegenüber dem NDR: „Vor allem die Berufspendler zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg müssten dann täglich eine halbe Stunde früher losfahren und kämen eine halbe Stunde später zurück als sonst. Urlauber könnten dagegen meist auf einen Regionalexpress oder Intercity ausweichen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Stromausfall in Hamburg: Große Störungen im Bahnverkehr

Aber auch Rotenburgs Bürgermeister Bürgermeister Torsten Oestmann (parteilos) machte klar, dass Busse nicht so zuverlässig und umweltfreundlich wie die Bahn zwischen Rotenburg und Verden sei. Ebenso ergänzte der Vertreter des Verdener Bürgermeisters gegenüber dem NDR: Die Busse bräuchten für die gleiche Strecke viel länger als die Züge. (mp)