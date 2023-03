Stromausfall in Hamburg: Große Störungen im Bahnverkehr

In Hamburg ist es am Donnerstagmorgen zu größeren Störungen im Bahnverkehr gekommen. Grund war ein Stromausfall, der ein Stellwerk in Altona lahmgelegt hat. Am Bahnhof Altona fielen Rolltreppen und die Beleuchtung in den Läden aus. Mittlerweile ist die Störung behoben – doch es ist mit Verzögerungen und Ausfällen zu rechnen.

Grund für den Stromausfall war eine Störung einer 110-Kilovolt-Stromleitung, wie die Bundespolizei der MOPO sagte. Dadurch fiel ein Stellwerk in Altona aus, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Die Folge: City-Tunnel und Verbindungsbahn waren nicht befahrbar. Aus Richtung Süden endeten die Züge am Hauptbahnhof. „Das hatte Auswirkungen auf das ganze S-Bahn-Netz“, sagte der Sprecher. Zu der Zeit waren viele Pendler unterwegs. „Das war Hauptverkehrszeit, das ist natürlich maximal unglücklich.“

Stromausfall: Bahn-Störung in Hamburg

Der Stromausfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Kurz vor 9.30 Uhr war die Störung des Stellwerks in Altona behoben. „Bei einem so großen Ausfall dauert es aber noch, bis sich der Betrieb wieder normalisiert. Es ist also weiterhin mit Verzögerungen und Ausfällen auf allen Strecken zu rechnen“, so der Bahn-Sprecher weiter.

Das Unternehmen Stromnetz Hamburg sagte zur MOPO, es habe in seinem Netz keine Störungen gegeben. Die Bahn habe eine eigene Versorgung mit Elektrizität. Zur Ursache des Stromausfalls gibt es noch keine Informationen.