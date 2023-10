Nach Sturm und Überflutungen: So wird das Wetter im Norden

Es war eine gewaltige Sturmflut, die über den Norden zog: Auf Rügen wurde die Promenade komplett zerstört, in Flensburg wurde der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren gemessen, eine Frau kam auf Fehmarn ums Leben. Erst am Samstagvormittag normalisierte sich die Lage wieder. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Am Sonntag wird es bei höchstens 14 Grad überwiegend stark bewölkt, von der Nordsee her ist Regen möglich. An den Küsten weht mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zu Montag ist vor allem im nördlichen Schleswig-Holsteins etwas Regen möglich – wieder sinken die Temperaturen auf neun Grad.

Auch am Montag bleibt es in Norddeutschland überwiegend bewölkt, im Tagesverlauf kann sich der Himmel etwas auflockern. Bei 14 Grad an der Küste und 16 Grad in Hamburg bleibt es immerhin überwiegend trocken.

Das könnte Sie auch interessieren: Finkenwerder Sporthalle abgebrannt: Die Lösung ist eine Menge heißer Luft

Während es sich in der Nacht zu Dienstag zunehmend auflockert, wird es dann am Tag wieder wolkig und auch etwas Regen ist zeitweise möglich. Bei maximal 14 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind – an den Küsten kommt es zu stürmischen Böen. (mp)