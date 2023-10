Sturmflut im Norden – Polizei: „Das dicke Ende kommt noch“

Ein starker Sturm aus dem Osten peitscht die Wassermassen der Ostsee an die Küsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns. In Flensburg wird die höchste Sturmflut seit 100 Jahren erwartet. Alle Entwicklungen im MOPO-Liveticker:

Sturmflut-Gefahr: Kiellinie für Autoverkehr gesperrt

15.09 Uhr: Die Stadt Kiel hat ihre Schutzmaßnahmen gegen die Ostsee-Sturmflut erweitert. Sie warnte am Freitag vor möglichen Überschwemmungen zahlreicher viel befahrener Straßen in der Innenstadt. Bis Samstagvormittag sei weiterhin mit Hochwasser und Starkregen zu rechnen.

Für die Kiellinie in Richtung Marinehafen und den Deichweg am Falckensteiner Strand wurde für Freitag ab 15 Uhr eine Sperrung für den Autoverkehr verfügt. Weitere Straßensperrungen seien vorbereitet und würden bei Bedarf von der Feuerwehr eingerichtet, sobald dort Wasser auf der Fahrbahn stehen sollte, hieß es weiter.

Der Höhepunkt des Hochwassers wird gegen Mitternacht erwartet. Die Stadt rief dazu auf, Fahrzeuge rechtzeitig bis 15 Uhr aus Tiefgaragen und von Parkplätzen in gefährdeten Lagen wegzufahren. Tiefgaragen könnten bei Hochwasser zu tödlichen Fallen werden.

Außerdem rät die Stadt, überflutete Straßen keinesfalls zu durchfahren, da Gefahrenstellen unter Wasser nicht erkannt werden könnten. Alle Fenster, gerade auch jene im Keller, sollten geschlossen werden.

Polizei warnt: Verkehrsbehinderungen in Flensburg und Schleswig

14.51 Uhr: Die Ostseesturmflut betrifft in Schleswig-Holstein das Dreieck Flensburg-Kappeln-Schleswig besonders stark. Die Polizei bat die Verkehrsteilnehmer am Freitag, die Bereiche um die Flensburger Förde, den Nord- und Südhafen in Kappeln sowie in Schleswig die an die Schlei angrenzenden Bereiche großräumig zu umfahren. In der Region sind aufgrund des Hochwassers zahlreiche Straßen gesperrt.

Schulen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen Unterricht ausfallen lassen

14.33 Uhr: Die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern selbst entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden oder ausfallen soll. Bei Unterrichtsausfall oder der Absage schulischer Veranstaltungen würden die Schulen die Eltern informieren, teilte das Bildungsministerium mit. „Eine erforderliche Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler wird in jedem Fall sichergestellt.“

Kubicki im Bundestag: Signal der Anteilnahme

14.26 Uhr: Der Bundestag hat angesichts der erwarteten Sturmflut ein Signal der Anteilnahme an die Küsten gesandt. Der amtierende Präsident Wolfgang Kubicki (FDP) unterbrach die Tagesordnung am Freitag kurz und sagte, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein stünden vor der wahrscheinlich schwersten Sturmflut seit 100 Jahren. „Ich finde, das Haus sollte den Menschen wünschen, dass die Sachschäden gering bleiben und Menschenschäden nicht zu befürchten sind.“ Darauf folgte Applaus aus allen Fraktionen.

THW bereitet sich auf Hochwasser-Einsätze vor

14.01 Uhr: Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich auf zahlreiche Einsätze vor. „Wir beobachten die Lage und stehen bereit, mit unseren vielfältigen Möglichkeiten während und nach der Sturmflut Hilfe zu leisten“, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner. Erste Maßnahmen seien angelaufen, Sandsäcke befüllt und verbaut worden.

Die THW-Kräfte seien auch darauf eingestellt, im Ernstfall Deiche, Stege oder Schutzwände errichten zu müssen. Das THW verfüge über eine Reihe von Einsatzeinheiten mit speziellen Kompetenzen zur Bekämpfung von Hochwasser, Überschwemmungen und Überflutungen.

Mit Hilfe von leistungsstarken Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 15.000 Litern pro Minute könne das THW Wasser abpumpen und in unkritische Bereiche ableiten. Für den Transport eingeschlossener Personen und Tiere oder zur Bergung von Sachwerten stünden Pontonfähren und schnelle Einsatzboote bereit.

Nordsee: Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll fallen aus

13.52 Uhr: Auch an der Nordseeküste sorgt das Wetter für Wirbel – allerdings ohne Sturm und mit niedrigen Wasserständen. So sind aufgrund der Wetterlage am Morgen mehrere Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll nicht gefahren, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte. „Das ist sehr außergewöhnlich. Da, wo sonst eine kleine Sandbank ist, ist jetzt eine riesengroße Sandbank. Man sieht deutlich mehr Sand und Schlick als sonst“, sagte Betriebsleiter Nick Obert.

Fähren zwischen Deutschland und Dänemark fallen aus

13.47 Uhr: Wie die Reederei Scandlines am Freitag mitteilte, musste wegen extrem starker Ostwinde der Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend eingestellt werden. In Rostock, wo schon am Donnerstagabend keine Fähren mehr ablegten, wurden für Freitag alle neun Abfahrten gestrichen und auch für Samstag die erste Abfahrt um 0.45 Uhr abgesagt. Auch in der Gegenrichtung würden somit keine Schiffe verkehren. Der reguläre Fahrplan werde voraussichtlich Samstagfrüh wieder aufgenommen, hieß es.

Auf der auch für den Güterverkehr wichtigen Strecke Puttgarden-Rødby fuhren wegen des Sturms ebenfalls keine Fähren mehr. Dort soll der reguläre Betrieb voraussichtlich am Samstag ab 3.15 Uhr wieder starten.

Polizei Flensburg: „Das dicke Ende kommt noch“

13.41 Uhr: Bereits am Vormittag waren vielerorts Uferzonen und Straßen an der Ostseeküste überschwemmt. In Flensburg drückte das Wasser am Freitagmorgen in die Schiffbrücke, eine Straße am Flensburger Hafen am Rande der Innenstadt, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Das dicke Ende kommt noch“, fügt sie hinzu. Auch in Lübeck wurden Uferbereiche vom Wasser überschwemmt, die Trave trat nach Angaben einer Polizeisprecherin über die Ufer.

Die Polizei in Kiel registrierte von 6 Uhr bis zum Vormittag bereits 25 Sturmeinsätze. 80 Prozent betrafen umgestürzte Bäume, wie eine Sprecherin sagte. Zahlreiche Straßen standen bereits unter Wasser.