Stürmische Böen in Hamburg: Bäume stürzen auf Autos, Autobahnspur blockiert

An der Nord- und Ostseeküste ist Sturmflutwarnung ausgelöst worden. Die Gewässer wurden durch heftige Winde aufgepeitscht und über die Ufer getrieben. Seit dem frühen Freitagmorgen ist es auch in Hamburg teilweise sehr stürmisch. Die Feuerwehr hat bereits rund zehn wetterbedingte Einsätze abgearbeitet. Hauptursache: umgestürzte Bäume.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage mitteilte, nehmen die Alarmierungen in Sachen Wetter-Einsätze gegenwärtig zu. In Blankenese waren am Freitagmorgen zwei Bäume entwurzelt worden und auf die Straße gefallen. Sie wurden zersägt und weggeräumt.

In Berne war ein großer Baum auf mehrere Autos gefallen. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.

Stürmische Böen – Feuerwehr im Dauereinsatz

Gleiches auf der Trommelstraße (Altona-Altstadt). Die Besatzung eines Löschfahrzeug rückte an und zerkleinerte einen dort ebenfalls auf Autos gestürzten Baum.

Auch die A25 war kurzzeitig betroffen. Ein Baum war über eine der Fahrspuren gestürzt. Nach gut 30 Minuten war die Autobahn wieder frei.

In Dulsberg wurde ein Baum entwurzelt und fiel gegen ein Haus. Die Feuerwehr erwartet zunehmende Winde und damit auch weitere solcher Einsätze.