Vor Nordderby: Metronom mit eindringlichem Appell an Fußballfans

Am Sonntag treffen die Teams von Hannover 96 und Hansa Rostock beim Nordderby aufeinander. Nach den heftigen Ausschreitungen Ende Februar im Millerntorstadion ist es das letzte Spiel mit organisiertem Fan-Support für Hansa Rostock. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft – und die Eisenbahngesellschaften Metronom und Erixx stellen klare Regeln auf.

Die Bundespolizei erwartet 7000 Fußballfans zum Derby in Hannover – viele von ihnen werden mit der Bahn anreisen. Die privaten Eisenbahngesellschaften Metronom und Erixx, die unter anderem auf der Strecke Hamburg-Uelzen-Hannover unterwegs sind, erinnern die Reisenden bereits im Vorfeld mit deutlichen Worten an die Regeln, die in ihren Zügen gelten.

Metronom und Erixx ermahnen Fußballfans

Dabei lautet die Botschaft von Metronom und Erixx: „Bleibt friedlich, dann fahren wir euch gern.” Eine Sprecherin erinnert außerdem an das strikte Alkoholkonsumverbot während der Fahrt, das auch für die An- und Abreise zu Fußballspielen gelte. „Es gibt klare und einfache Regeln: Keine Gewalt gegen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder andere Fahrgäste und keine mutwilligen Beschädigungen an den Fahrzeugen”, stellt sie klar. Sollte es doch zu Ausschreitungen kommen, würden die Züge gar nicht erst los – oder am nächsten Bahnhof nicht weiterfahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Rostock-Boss über Fan-Krawalle: „Haben hoffentlich kein Problem mit Rechtsradikalen“

Wer sich an diese Regeln halte, zeige „Respekt und Größe”, so die Sprecherin weiter. Bei dem Spiel gegen den FC St. Pauli am 26. Februar im Millerntorstadion hatten Hansa Rostock-Fans mit Gewalt, Vandalismus und politischen Provokationen für Skandal-Szenen gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf dem Rückweg nach Rostock war es außerdem zu erheblichen Sachbeschädigungen in zwei Regionalbahnen gekommen. (ps)