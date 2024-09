Top Ten in Europa: Dieser Ostsee-Campingplatz gehört zu den besten

Ob Dauercamping oder Urlaub mit dem Wohnmobil: Die Deutschen kennen sich einfach aus, wenn es ums Campen geht. Das wurde durch eine aktuelle Rangliste bestätigt, in der Deutschland als beliebtestes Campingland abschnitt. Besonders ein Campingplatz an der Ostsee stach im internationalen Ranking hervor. Auch ein Campingplatz in der Nähe von Hamburg schaffte es unter die Top 100.

Aufwachen mit Meeresrauschen und Möwenkreischen, ein erster Kaffee am Strand und anschließend ein Sprung in die Fluten: Das ist auf dem Insel-Camp Fehmarn möglich. Der Ostsee-Campingplatz „begeistert Jahr für Jahr Tausende von Campern mit seiner herrlichen Lage am Ostseestrand, der besonderen Herzlichkeit sowie einem großen Unterhaltungsangebot“, wie das Portal camping.info schreibt. Damit sicherte sich der Campingplatz Bronze in dem internationalen Ranking der 100 beliebtesten Campingplätze.

Ostsee-Campingplätze besonders beliebt

Das Portal hat nach eigenen Angaben die Suchanfragen der mehr als neun Millionen Portalbesucher ausgewertet und die 100 Campingplätze mit den meisten Seitenaufrufen herausgesucht. Einzig das Camping Vidor Family & Wellness Resort in den Dolomiten (Platz 2) und das Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee (Platz 1) schafften es im Ranking vor den idyllischen Campingplatz auf der Ostseeinsel.

Doch auch ein Campingplatz in der Nähe von Hamburg beweist sich im Ranking als sehr beliebt: Der Campingplatz am Stover Strand (Landkreis Harburg) belegt in der internationalen Rangliste den 41. Platz.

Deutschland gilt laut camping.info mit 43 Campingplätzen im Ranking als beliebtestes Campingland. Im Deutschland-Ranking wird dabei die Liebe der Camper zur Ostseeküste deutlich: So teilen sich das Insel-Camp Fehmarn (Platz 1) und der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Platz 2, Fehmarn) das Treppchen mit dem Camping Ostsee – Campingpark Rerik (Landkreis Rostock). Auch der Campingpark Kühlungsborn (Platz 7) und der Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Platz 8) nördlich von Lübeck schafften es in die deutschen Top Ten.

Das sind die Top Ten unter Campingplätzen

Die restliche Liste der beliebtesten deutschen Campingplätze ist wie folgt: Camping Resort Zugspitze (Bayern, Platz 4), Camping & Ferienpark Falkensteinsee (Niedersachsen, Platz 5), Camping Willam (Baden-Württemberg, Platz 6), Prümtal Camping Oberweis (Rheinland-Pfalz, Platz 9) und das Freizeitcenter Oberrhein (Baden-Württemberg, Platz 10).

International dominieren neben Deutschland vor allem Österreich und Italien bei den beliebtesten Campingplätzen: Der Platz Berau am Wolfgangsee in Österreich belegt den vierten Platz, gefolgt von Fornella Camping & Wellness Family Resort (Italien, Platz 5), Camp MondSeeLand (Österreich, Platz 6), Centro Vacanze Pra‘ delle Torri (Italien, Platz 7), Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Deutschland, Platz 8), Union Lido (Italien, Platz 9) und Grubhof (Österreich, Platz 10). (mwi)